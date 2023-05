Mission Impossible 7 : Tom Cruise a bluffé une star du film pendant une cascade tendue

Tom Cruise s'est jeté dans le vide à moto plusieurs fois pendant le tournage de "Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1". Une prouesse physique qui a bluffé sa partenaire Vanessa Kirby.

Mission Impossible 7 : le retour du roi de l'action

À 60 ans, Tom Cruise est au meilleur de sa forme. En 2022, l'acteur a réalisé le plus gros succès de sa carrière avec Top Gun : Maverick, qui a récolté près d'1,5 milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Cette année, la star continue de repousser les limites de l'action en reprenant le rôle de l'espion Ethan Hunt dans Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1.

Un nouvel opus toujours orchestré par Christopher McQuarrie, pour lequel le comédien s'est lancé dans une nouvelle cascade ahurissante et déjà célèbre. Pour une séquence du film, Tom Cruise s'est jeté du haut d'une montagne en moto, avant de s'en détacher et d'ouvrir son parachute. Une chute libre dangereuse que le comédien a effectuée pas moins de six fois, et à laquelle il s'était préparé avec 500 sauts en parachute et 13 000 sauts à moto.

La Veuve Blanche (Vanessa Kirby) - Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 ©Paramount Pictures

Vanessa Kirby impressionnée

L'investissement de Tom Cruise lui vaut logiquement l'admiration de ses partenaires de jeu. Interprète de l'énigmatique Veuve Blanche introduite dans Mission: Impossible - Fallout et de retour dans le septième volet de la franchise, Vanessa Kirby a confié à Variety avoir été bluffée par la concentration à toute épreuve de l'acteur, déclarant à propos de ce fameux saut dans le vide :

Il l'a fait plusieurs fois dans la même journée. Il l'a fait consécutivement... et à plusieurs reprises pour pouvoir capturer tous les angles et les côtés différents. Si Tom Cruise était anxieux, il ne l'a pas montré du tout. Il était d'un calme olympien. Il ne ressentait aucune peur et trouvait même cela exaltant. Ce genre de confiance dans le cinéma et dans ce qu'on peut accomplir par passion est très inspirant. Il croit, en quelque sorte, qu'il peut réaliser l'impossible... et il le fait ! J'adore faire partie de la franchise. Je suis très excitée à l'idée de revenir.

Des propos qui renforcent évidemment l'envie de découvrir Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1. Le film sortira au cinéma le 12 juillet 2023.