Mission Impossible 7 : Tom Cruise a dû porter une perruque

Des prises de vue additionnelles ont été nécessaires pour "Mission Impossible – Dead Reckoning Partie 1". Dans certaines scènes du film, Tom Cruise porte d’ailleurs une perruque pour une raison bien particulière.

Des prises de vue additionnelles pour coller à l’histoire

Christopher McQuarrie et Tom Cruise ont choisi de tourner Misson Impossible – Dead Reckoning Partie 1 et Partie 2 l’une après l’autre. Sauf qu’il s’est écoulé pas mal de temps entre les deux tournages à cause de la pandémie de Covid. Et pendant ce temps, l’interprète d’Ethan Hunt a quelque peu changé son apparence pour coller à l’évolution physique de son personnage pour la suite. Un changement qui a dû être masqué lors du tournage des prises de vue additionnelles de la partie 1.

Misson Impossible – Dead Reckoning Partie 1 ©Paramount Pictures

Ces prises de vue additionnelles ne concernaient pas les cascades ou scènes d’action. Il s’agissait de simples scènes dialoguées. Comme l’a confié Christopher McQuarrie, quelques scènes de Mission Impossible – Dead Reckoning Partie 1 ont dû être re-filmées pour s’ajuster aux nouvelles idées narratives du film.

En effet, Christopher McQuarrie et Tom Cruise ont pour principe de créer une histoire autour des idées de cascades prévues pour le film. Ces dernières influent en quelques sortes sur la direction narrative que prend l’histoire. Ainsi, au fur et à mesure que les cascades et le récit prennent vie, des scènes sont ensuite ajoutées ou refaites pour compléter l’histoire.

Mission Impossible 7 : Tom Cruise porte une perruque dans certaines scènes

Dans le récent épisode du podcast Empire Spoilers Special, Christopher McQuarrie a évoqué les scènes additionnelles de Dead Reckoning Partie 1. Avant de préciser que certaines d’entre elles avaient été tournées deux ans après la scène originale.

Celle que j'aime particulièrement, c'est Ethan et Hailey (Atwell) quand il lui dit au revoir à la fin. Et elle lui dit : "Va-t'en". Cette scène a été tournée deux ans plus tard après les autres plans (ce cette même scène). À l'origine, ils avaient un comportement différent, mais au cours de la nouvelle fin du film, on s’est aperçu que ça ne fonctionnait tout simplement pas…

Christopher McQuarrie a ensuite confié que Tom Cruise portait une perruque dans cette scène additionnelle de la partie 1. Pourquoi ? Car Ethan Hunt a les cheveux plus longs dans le deuxième volet, que l’équipe était en train de tourner au moment des reshoots : « Tom porte une perruque dans cette scène parce qu'il a ses cheveux longs pour Dead Reckoning Partie 2. Alors gardez à l'esprit que dans tous les raccords et reshoots que nous avons faits après avoir commencé à tourner la deuxième partie, Tom a une coiffure différente. Il porte une perruque dans une grande partie du film. Dans la (scène de livraison de repas), il porte une perruque. Et c'est une perruque sensationnelle faite par notre incroyable département de maquillage ».

Mission Impossible - Dead Reckoning Partie 2 est prévu pour le 26 juin 2024.