Mission Impossible 7 : Tom Cruise a effectué la cascade la plus dangereuse de sa carrière

Alors que la promotion de « Mission Impossible 7 » commence doucement, le comédien Tom Cruise a décrit l'une de ses cascades les plus dangereuses. Elle a eu lieu sur le tournage de ce dernier opus.

Tom Cruise : le roi de la cascade

L’abnégation de Tom Cruise pour ses rôles n'est plus à prouver. De films en films, le comédien a offert des cascades toujours plus impressionnantes. À la manière d'un Jacky Chan, ou d'un Jean-Paul Belmondo en France, Tom Cruise est particulièrement friand des séquences à risque. L'acteur américain adore faire ses cascades lui-même.

Ethan Hunt (Tom Cruise) - Mission Impossible 7 ©Paramount Pictures

Au cours de sa carrière, et notamment à travers les films Mission Impossible, il a repoussé ses propres limites à travers des prouesses physiques impressionnantes. C'est de cette manière qu'il a escaladé une immense tour à Dubaï dans Mission Impossible : Protocole fantôme, qu'il a retenu sa respiration plusieurs minutes dans Mission Impossible : Rogue Nation, ou qu'il s'est accroché à un avion en phase de décollage dans Mission Impossible : Fallout. Pour Mission Impossible 7, Tom Cruise s'est une fois de plus surpassé.

Tom Cruise revient sur une cascade extrêmement dangereuse

Toujours réalisé par Christopher McQuarrie (qui a déjà mis en scène les épisodes 5 et 6, et réalisera également Mission Impossible 8), Mission Impossible 7 est attendu le 25 mai 2022 dans les salles obscures. Le tournage a actuellement lieu et des premières images voient le jour sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines maintenant. Pour accompagner le début de la promotion de Mission Impossible 7, Tom Cruise s'est étendu sur une des cascades du film. Il estime au micro de Empire que c'est peut-être sa cascade la plus dangereuse à ce jour. Celle-ci concerne une chute libre dans laquelle il chevauche une moto :

Si le vent avait été trop fort, cela m'aurait fait sortir de la rampe (...) Nous ne savions pas ce qui allait se passer avec la moto une fois que j'allais quitter la rampe. J'avais environ six secondes pour me décâbler et me réceptionner. Si je ne l'avais pas fait, ça ne se serait pas bien terminé.

La rampe de lancement dont il parle avait déjà été montrée dans une des précédentes photos de tournage, et elle est impressionnante :

Mission : Impossible 7 ©Christopher McQuarrie

Heureusement, la séquence s'est bien conclut puisque Tom Cruise peut lui-même en témoigner. Mission Impossible 7 promet une fois de plus d'être explosif, et de repousser les scènes d'action. Comme d'habitude, Tom Cruise est au top de sa forme.