Mission Impossible 7 : Tom Cruise espère reprendre le tournage en juin

On ne compte même plus toutes les productions qui sont arrêtées ou repoussées à cause de la crise du coronavirus. "Mission : Impossible 7" en fait partie mais Tom Cruise espère qu'il pourra bientôt reprendre le rôle d'Ethan Hunt lors d'un tournage cet été.

Tous les studios ont des problèmes avec leurs gros projets et la majorité sont reportés à des dates ultérieures par rapport à celles qui étaient prévues à l'origine. Mission : Impossible 7 n'a pas encore modifié sa date de sortie mais le tournage a forcément encaisser un gros arrêt. Alors qu'il avait débuté en mars dernier, l'équipe a été forcée de s'arrêter. La raison est encore plus évidente dans ce cas de figure parce qu'une partie de l'intrigue se déroule en Italie, pays touché de façon impressionnante par le COVID-19. Cela aurait été irresponsable de continuer dans ces conditions et le film risque de se passer de ces séquences pour pouvoir se faire dans les meilleurs délais. C'est du moins ce que Variety rapporte. Le média américain déclare que la star Tom Cruise aimerait que le projet se remette en marche en juin prochain. Mission : Impossible 7 privé de scènes en Italie ? Pour que ce soit le cas, il paraît presque évident que le scénario de Mission : Impossible 7 passera par une phase de réécriture afin de modifier la partie prévue lors du Carnaval de Venise. Il existe évidemment plusieurs alternatives pour retomber sur ses pattes. Est-ce que la Paramount reprendra les prises de vues ailleurs qu'en Italie dans un premier temps, en attendant que la situation se calme dans ce pays et que les conditions soient plus propices à un tournage ? Ou est-ce que, plus drastiquement, toute cette partie sera transposée dans un autre endroit ? Deux configurations possibles pour tenir une sortie dans les salles en juillet 2021. Malgré l'envie de celui qui donne vie à Ethan Hunt depuis le début de la saga Mission : Impossible, il est encore un peu tôt pour statuer sur une reprise du tournage en juin. Certes, on peut penser que la situation va se calmer, avec des confinements qui commencent à avoir des dates de fin, mais personne ne sait précisément comment le virus continuera de sévir dans deux mois. Si le tournage ne peut reprendre en juin, c'est un peu plus tard dans l'année que la Paramount donnera le feu vert et, alors, un passage par Venise pourrait être toujours envisagés. En attendant d'en savoir plus sur la décision du studio, on garde dans nos agendas la date de sortie française de Mission : Impossible 7 arrêtée au 21 juillet 2021.