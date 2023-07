Mission Impossible 7 : Tom Cruise établit un record au box-office US (avec une petite astuce...)

Alors que "Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1" est sorti sur le territoire nord-américain, on fait le point sur son démarrage au box-office, entre record et légère déception...

Meilleur démarrage américain pour un film M:I

Le film Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 vient de terminer son premier week-end d’exploitation, et déjà un premier bilan s’impose. Si l’on regarde le box-office américain au terme de ces cinq premiers jours - ce 7e opus de la saga d’action-espionnage ayant bénéficié d’une sortie sur plus de 4000 cinémas dès le 12 juillet -, il s’agit du meilleur début pour un film Mission: Impossible, avec 80 millions de dollars de recettes.

Mission Impossible - Dead Reckoning Partie 1 ©Paramount Pictures

La précédente marque avait été établie par Mission: Impossible - Fallout en 2018, avec 77,5 millions de dollars encaissés au bout de cinq jours. Mais il y a une nuance importante à prendre en compte. Sur le seul premier week-end, c’est-à-dire entre le vendredi et le dimanche, Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 fait un peu moins bien que le précédent opus. Celui-ci avait en effet ramené 61,2 millions de dollars, quand le nouveau film avec Tom Cruise s’est arrêté à 56,2 millions. Il fait même un poil moins bien que Mission: Impossible II, qui avait terminé son premier week-end lors de sa sortie en 2000 à 57,8 millions de dollars de recettes.

Un succès sur le long terme ?

Légèrement en dessous des projections de Paramount, qui tablait sur 90 millions de dollars de recettes pour les cinq premiers jours, il est bien trop tôt pour décréter que le nouveau film serait une déception. En effet, les derniers films avec Tom Cruise se distinguent par leur longévité et leur succès à l’international. Il y a évidemment le phénomène de 2022 Top Gun : Maverick et, concernant la saga M:I, les recettes internationales vont très croissantes.

Une constante qui se vérifie avec le box-office international de ce 7e opus. À ce jour, celui-ci s’établit à 155 millions de dollars de recettes, pour donc un box-office total de 235 millions de dollars. Il y a cinq ans, Mission: Impossible - Fallout, au terme de ses trois premiers jours de sortie dans le monde, avait établi le record à 155 millions de dollars de recettes globales. Ainsi, Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 se trouve sur un rythme comparable à son prédécesseur. De quoi rentabiliser cette production à plus de 290 millions de dollars, avec en plus l’arrivée de Barbie et Oppenheimer dans les salles le 19 juillet ? On va vite le savoir.