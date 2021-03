Mission : Impossible 7 : un ancien personnage de retour dans une nouvelle photo du film

"Mission : Impossible 7" sera l’occasion de revoir de nombreux personnages déjà apparus dans la saga. Parmi eux, Eugene Kittridge sera de retour après de longues années d’absence. Et l’ancien patron de l’IMF se montre dans une nouvelle image du film.

Ethan Hunt de retour pour deux nouvelles aventures

Suite au carton de Fallout, il n’était pas étonnant d’apprendre peu après sa sortie qu’un nouveau film Mission : Impossible allait voir le jour. Mais la Paramount a trouvé le moyen de surprendre à l’époque en annonçant le développement de non pas un mais deux nouveaux opus de la franchise. Mission : Impossible 8 sera à découvrir le 2 novembre 2022. Avant cela, on pourra voir le septième opus de la saga en fin d’année dans les salles. Prévu pour le 17 novembre prochain, Mission : Impossible 7 nous fera suivre les nouvelles aventures d’Ethan et de son équipe. Aucun détail précis de l’intrigue n’est encore connu sur les péripéties que connaîtra le héros incarné par Tom Cruise.

Christopher McQuarrie est de retour derrière la caméra pour ce septième opus, après avoir déjà signé les deux précédents. Le réalisateur endosse aussi une nouvelle fois la casquette de scénariste sur le film, actuellement en tournage. Il reviendra également mettre en boîte le huitième film, basé une nouvelle fois sur un scénario écrit par lui-même. Devant la caméra, on retrouvera aux côtés de Tom Cruise de nombreux acteurs vus dans les précédents Mission : Impossible. On pourra encore voir Ving Rhames, Simon Pegg et Rebecca Ferguson dans leurs rôles de Luther, Benji et Ilsa. Introduits dans le dernier film, Vanessa Kirby et Angela Bassett font aussi partie de la distribution de ce nouvel opus. Quant aux nouveaux venus, la saga a enregistré l’arrivée d’Hayley Atwell et Pom Klementieff, deux membres du MCU.

Mission : Impossible - Fallout © Paramount Pictures

Le retour de Kittridge teasé par McQuarrie

Si on ne connaît pas encore de détails sur l’intrigue de Mission Impossible 7, les membres du casting du film ont donc été annoncés depuis plusieurs mois. Et parmi eux, les fans retrouveront un ancien personnage. Comme nous vous l’annoncions il y a plus d’un an, Henry Czerny sera de retour après 24 ans d’absence. Apparu seulement dans le premier film, l’acteur canadien est l’interprète d’Eugene Kittridge, l’ancien patron d’Ethan au sein de l’IMF.

Depuis qu’il a pris les rênes de la saga, Christopher McQuarrie a pris l’habitude de dévoiler la production des films. Le réalisateur partage régulièrement des photos du tournage sur son compte Instagram. Parmi elles, il en utilise pour révéler l’arrivée de nouveaux personnages dans la saga ou le retour de certains. Il avait par exemple utilisé cette technique pour annoncer le retour de Rebecca Ferguson, alias Ilsa Faust, dans le dernier film. Et il a cette fois partagé un cliché de Czerny, que l’on découvre ainsi pour la première fois dans la peau de Kittridge depuis le premier film.

Dans le premier opus de la franchise, Kittridge accusait Ethan d’avoir été à l’origine de la mort des membres de son équipe, au début du film. À la suite de cela, le héros joué par Tom Cruise s’échappait par la vitre du restaurant dans laquelle ils se trouvaient. Les deux hommes s’étaient quittés en de mauvais termes, et le retour de l’ancien patron de l’IMF dans la vie d’Ethan ne devrait donc pas être de très bon augure pour l’agent. L’annonce du retour du personnage était arrivée comme une surprise. On peut se demander quelle idée McQuarrie a eue pour intégrer le personnage à la nouvelle histoire qu’il a imaginée.