Mission Impossible 7 : un premier trailer dévoile une action phénoménale

La bande-annonce de "Mission Impossible : Dead Reckoning Part 1", prochain opus de la saga portée par Tom Cruise, a malheureusement fuité, plus d'un an avant la sortie du film dans les salles. Un mal pour un bien, puisqu'on peut donc découvrir des images qui promettent du jamais vu !

Des premières images folles pour Mission Impossible 7

Alors qu'on l'attend de pied ferme pour le 12 juillet 2023, le film Mission Impossible 7, intitulé Mission : Impossible - Dead Reckoning Part 1, a commencé à se dévoiler dans un premier trailer (en tête d'article). Et on ne va pas faire la fine bouche, de toute évidence Tom Cruise à l'image et Christopher McQuarrie à la réalisation ont décidé de passer à un niveau encore supérieur.

Mission Impossible 7 ©Paramount Pictures

Des frissons et des images hypnotiques

On trouve dans ces images (bande-annonce en tête d'article) les fameuses cascades qui ont fait l'actualité du tournage de Mission Impossible 7. Notamment un train qui se lance dans le vide, et Tom Cruise qui fait de même en s'élançant depuis un sommet en moto pour une chute libre stupéfiante. On remarque aussi que les trois personnages féminins prennent une bonne place. Il y a les déjà connues Vanessa Kirby et Rebecca Ferguson, et la nouvelle venue Hayley Atwell.

Tom Cruise court, des courses-poursuites s'enchaînent, et des hommes armés s'affrontent dans une tempête de sable. Sur terre, dans les airs, sous l'eau Mission Impossible : Dead Reckoning Part 1 s'annonce les curseurs poussés à fond. Détail charmant : le thème musical fait l'objet d'une interprétation inédite, à la fois grave, patiente et épique.

Comme on le savait, Eugene Kittridge (Henry Czerny) est bien là, avec le même ton menaçant sur lequel il nous avait laissés après le Mission : Impossible de 1996. Avec la promesse d'un grand spectacle et le retour de ce personnage, l'apothéose d'une grande saga est en marche, pour une conclusion qu'on pourra découvrir ensuite en 2024.