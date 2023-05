Mission Impossible 7 : une nouvelle bande-annonce captivante !

Prévu pour le 12 juillet 2023, "Mission Impossible 7" se dévoile davantage avec une nouvelle bande-annonce. Tom Cruise va encore faire des folies pour cette nouvelle aventure d'Ethan Hunt.

Une nouvelle bande-annonce pour Mission Impossible 7

C'est peu dire que Mission Impossible 7 (titré Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1) est l'un des films les plus attendus de l'année. Une fois de plus Tom Cruise nous promet des cascades folles et depuis des mois l'acteur nous y prépare. Que ce soit à bord d'un avion en chute libre ou à moto, Ethan Hunt va nous en mettre plein les yeux.

Depuis un an, il aura fallu se contenter d'une première bande-annonce dévoilée en mai 2022 et d'images des coulisses. Paramount nous offre enfin un nouveau trailer (vidéo en une d'article), mais qui ne permet pas d'en savoir beaucoup plus sur l'intrigue.

Tom Cruise - Mission Impossible 7 ©Paramount

On apprend en effet que cette nouvelle mission va couter cher à Ethan. Et qu'une guerre approche... Il lui faudra sauver le monde, mais de qui et de quoi ? Le mystère reste entier, même si des indices semblent nous renvoyer au deuxième opus de la saga.

Paramount a également dévoilé un synopsis officiel, qui reste vague sur le récit de Mission Impossible 7 :

Ethan Hunt (Tom Cruise) et son équipe de l’IMF se lancent dans leur mission la plus périlleuse à ce jour : traquer une effroyable nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et menace l’humanité entière. Le contrôle du futur et le destin du monde sont en jeu. Alors que les forces obscures de son passé ressurgissent, Ethan s’engage dans une course mortelle autour du globe. Confronté à un puissant et énigmatique ennemi, Ethan réalise que rien ne peut se placer au-dessus de sa mission - pas même la vie de ceux qu’il aime.

Du beau monde pour MI7

Comme toujours, Ethan Hunt ne sera pas seul pour accomplir cette mission impossible. Outre le retour d'Henry Czerny (Eugene Kittridge dans Mission Impossible), Ving Rhames, présent dans chaque film depuis le premier en 1996, reprendra à nouveau son rôle de Luther.

À ses côtés, Simon Pegg (Benji depuis l'épisode 3) amènera encore et toujours une part de légèreté très appréciable. Et on retrouvera avec plaisir Rebecca Ferguson (Ilsa depuis Mission Impossible : Rogue Nation) et Vanessa Kirby (la Veuve Blanche dans Fallout). Du côté des nouveaux visages, on notera les présences d'Hayley Atwell, Pom Klementieff ou encore Esai Morales, tous les trois adeptes de productions super-héroïques.

Hayley Atwell - Mission Impossible 7 ©Paramount

Mission Impossible 7 sortira dans les salles le 12 juillet 2023. Mais cette nouvelle aventure se poursuivra avec Mission: Impossible – Dead Reckoning Partie 2, huitième opus de la saga, prévu pour le 26 juin 2024. Et alors que Top Cruise avait déjà explosé le box-office en 2022 avec Top Gun: Maverick, il semble bien partie pour faire de même lors des deux prochains étés.