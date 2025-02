Mission Impossible 8 sera-t-il le dernier film de la saga ? Tom Cruise répond

L’été prochain, "Mission Impossible – The Final Reckoning" sortira dans les salles. Récemment, Tom Cruise et Christopher McQuarrie se sont exprimés sur la rumeur qui circule selon laquelle ce huitième film sera le dernier de la saga. Attention car cet article contient de potentiels spoilers sur le film !

Mission Impossible 8, la dernière danse d’Ethan Hunt ?

Dévoilé en 2023, le septième opus de la saga Mission Impossible était titré Dead Reckoning Partie 1. Sa suite a donc longtemps été appelée Dead Reckoning Partie 2. Mais depuis, son titre a changé. Le long-métrage, qui sortira cette année, est désormais intitulé The Final Reckoning.

Avant que ce titre ne soit dévoilé, des rumeurs circulaient déjà sur la possibilité que ce huitième film soit le dernier de la franchise. Depuis, elles se sont intensifiées. La bande-annonce du film, sortie en novembre dernier, montrait également une scène dans laquelle Ethan demande à quelqu’un de lui faire confiance « une toute dernière fois ». Tout récemment, l’interprète du principal personnage de la saga s’est exprimé sur le sujet.

Tom Cruise reste assez vague

Empire, qui consacre son nouveau numéro à Mission Impossible 8, a interrogé Tom Cruise sur la possibilité que ce huitième film de la saga soit le dernier. L’acteur n’a pas voulu donner une réponse claire. Il a encouragé les spectateurs à aller découvrir la réponse par eux-mêmes :

« Vous devez voir le film ! C’est un sujet dont il est difficile pour moi de parler pour le moment, parce que c’est vraiment quelque chose que vous devez vivre. »

Toutefois, Tom Cruise a ensuite développé un peu sa réponse. En plus de qualifier ce nouveau film d’« Homérique », il a affirmé que ce Mission Impossible 8 était « un voyage épique et émouvant de la franchise entière ». Ce qui pourrait suggérer que ce huitième chapitre sera effectivement le dernier des aventures d’Ethan Hunt et de son équipe.

Christopher McQuarrie a-t-il vendu la mèche ?

De son côté, Christopher McQuarrie a été un peu plus loin. Le réalisateur de ce huitième film a également interrogé par Empire sur le sujet. Et il a laissé entendre que The Final Reckoning était bel et bien la conclusion de l’histoire du héros incarné par Tom Cruise depuis le premier opus, sorti en 1996 :

Ce film est, j’espère, la conclusion satisfaisante d’un arc narratif de 30 ans. Je suis assez confiant sur le fait que les gens trouveront que le titre est approprié.

Avec de tels propos, le cinéaste semble donc indiquer que The Final Reckoning sera bel et bien le dernier film de la saga Mission Impossible. Il faudra toutefois attendre de voir le long-métrage afin d’en être certain. Pour cela, rendez-vous l’été prochain dans les salles de cinéma. En France, ce huitième opus sortira le 12 juillet 2025.