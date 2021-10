Mission Impossible 8 : Tom Cruise se prépare au tournage en pilotant un avion

Rien ne fait peur à Tom Cruise, pas même piloter un avion pour les besoin du tournage de "Mission : impossible 8". L'acteur a été surpris en train de s'entraîner à bord d'un appareil datant de la Seconde Guerre mondiale et notre petit doigt nous dit qu'une scène folle se prépare.

Mission : Impossible 7 et 8, les tournages s'enchaînent

Tom Cruise ne cesse de continuer à se construire une légende d'acteur qui n'a pas froid aux yeux. La superstar se lance des défis à chaque nouveau tournage et il repousse ses propres limites dans des scènes spectaculaires. On connaît le bonhomme, désormais, avec son envie insatiable de réaliser ses cascades, même les plus incroyables. Inutile de revenir sur son palmarès, qui ne cesse d'ailleurs de grandir un peu plus avec le temps. Pour situer où il est en actuellement, on rappellera qu'il a prévu d'aller tourner dans l'espace à bord de l'ISS. Le film sera réalisé par Doug Liman mais, avant ça, l'acteur doit continuer d'incarner Ethan Hunt dans sa saga chérie.

Deux nouveaux volets de Mission : Impossible ont été annoncés, avec des tournages prévus à la suite. On a d'ailleurs pas mal entendu parler de celui du 7, avec des photos et vidéos volées sur le plateau. Tom Cruise ne compte pas s'assagir et a encore pris part à des cascades démentes. Le résultat final sera à découvrir le 22 septembre 2022 dans les salles françaises.

Tom Cruise s'entraîne sur un appareil de la Seconde Guerre mondiale

Les prises de vue du 7 sont terminées et celles du 8 commenceront dans les prochains mois. L'équipe a du temps devant elle puisque la sortie n'est pas prévue avant le 5 juillet 2023. Néanmoins, pas de repos pour Tom Cruise, qui se prépare déjà pour la production. L'acteur a été vu récemment au Royaume-Uni en train de s'entraîner à piloter un avion. Pas n'importe quel appareil, car il s'agit d'un 1943 Boeing-Stearman Model 75 de la Seconde Guerre mondiale.

©Stephen Keeler/SWNS

©Stephen Keeler/SWNS

On le voit accompagné d'un ancien pilote de la German Air Force, pour ce qui devrait être une préparation à une grosse scène d'action prévue dans Mission : Impossible 8. Les avions et Tom Cruise, c'est une entente qui fonctionne pas mal en général. On le retrouvera d'ailleurs à bord d'un appareil volant dans Top Gun : Maverick. Si voir un acteur piloter pour de vrai un avion reste une performance qui sort de l'ordinaire, à l'échelle de Tom Cruise, on a presque envie de dire que ce n'est pas tant surprenant. L'intéressé s'est quand même attaché à un avion en train de décoller dans Rogue Nation et a grimpé le Burj Khalifa dans Protocole Fantôme.