Mission Impossible 8 : ce personnage adoré des fans va-t-il revenir ?

Très apprécié par les fans de la saga "Mission: Impossible", le personnage de William Brandt n'est plus apparu dans un film M:I depuis "Mission: Impossible Rogue Nation" en 2015. Son interprète, Jeremy Renner, a expliqué son absence et suggéré un potentiel retour...

Le retour d'un allié précieux ?

Il n'est pas facile d'intégrer l'équipe IMF dans la saga Mission: Impossible, et les acteurs ayant réussi à s'y faire une place en cours de route et la garder ne se comptent même pas sur les doigts de la main. Il y a Simon Pegg, arrivé dans Mission: Impossible 3 dans la peau de Benjamin Dunn et fidèle à Ethan Hunt depuis. Il y a aussi eu, magnifique addition au casting, Rebecca Ferguson à partir de Mission : Impossible - Rogue Nation et jusqu'à Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1.

Et puis, il y a eu Jeremy Renner, introduit dans la peau de l'agent spécial William Brandt dans Mission : Impossible - Protocole Fantôme et de retour dans Mission : Impossible - Rogue Nation. Un personnage très apprécié par les fans de la saga, et qui pendant un temps a pu être envisagé comme le successeur d'Ethan Hunt. Absent des deux opus suivants, sans explication donnée dans les films à cette disparition du casting, son personnage peut-il revenir ?

Jeremy Renner prêt pour un retour

L'acteur, acclamé pour sa performance dans Démineurs en 2009, accède à une popularité planétaire avec son rôle de Hawkeye dans le MCU. Avenger apprécié des fans de l'univers Marvel, il assoit cette popularité avec la série consacrée à son personnage à partir de 2019. Un personnage qu'il a favorisé, plutôt que celui de William Brandt, alors qu'il devait reprendre ce rôle dans Mission: Impossible - Fallout, notamment pour des raisons personnelles. Il l'a ainsi expliqué à Collider :

Oui, j'ai dû quitter "Mission: Impossible". Je devais en faire d'autres (films) avec eux. J'adore ces gars. J'aime tellement Tom Cruise. On a pris tellement de plaisir, et j'aime énormément ce personnage. Mais ça demande beaucoup de temps, loin de chez soi. Tout se passe à Londres. J'allais devenir papa à cette époque, ça ne pouvait pas marcher...

William Brandt (Jeremy Renner) - Mission: Impossible - Protocole Fantôme ©Paramount Pictures

Jeremy Renner, qui s'est remis durant l'année 2023 d'un très grave accident, n'exclut cependant pas un retour dans la saga portée par Tom Cruise. Bien au contraire même, revenu en forme et avec une fille qui a grandi, l'acteur se dit tout à fait disponible.

Maintenant que ma fille est plus grande, ça pourrait arriver. Je suis prêt à revenir pour Mission: Impossible à tout moment, dans la peau de Brandt. C'est génial.

Du côté de l'acteur, c'est donc un grand "oui". En revanche, aucun moyen de savoir si du côté de Tom Cruise et de la production de la saga cette option est à ce jour envisagée. Mais dans la mesure où le tournage de Mission: Impossible 8 n'est pas encore terminé, il n'est pas exclu que l'acteur puisse y passer une tête. Parce que dans cette saga, rien n'est "impossible"...