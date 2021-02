Mission: Impossible : découvrez le grand nombre de fois où Ethan Hunt a été désavoué

La franchise "Mission: Impossible" au cinéma, c'est 25 ans et six films menés tambour battant par Tom Cruise dans la peau d'Ethan Hunt. Mais savez-vous combien de fois le héros a-t-il été désavoué au cours de ses aventures ?

Mission: Impossible : une franchise qui séduit

En 1996 sortait le premier film Mission : Impossible, adapté de la série du même nom. Le film introduisait Tom Cruise dans la peau de l’agent Ethan Hunt. Après avoir été trahi lors d’une mission ayant coûté la vie à plusieurs membres de son équipe, le jeune agent devait se battre pour prouver son innocence et démasquer le véritable traître. Le film posait les bases d’une saga qui a depuis continué de s’étendre, devenant l’une des franchises d’action les plus populaires à avoir été créées. Le dernier film en date, Fallout, a fait un carton à sa sortie en salles et a séduit à la fois le public et la critique.

Mission: Impossible - Fallout © Paramount Pictures

Si chaque opus voit Ethan Hunt et son équipe affronter une nouvelle menace, on y retrouve régulièrement la même particularité, introduite dès le premier film. L’’agent joué par Tom Cruise et ceux qui l’entourent ont empêché de nombreux méchants de mettre leur plan à exécution depuis le lancement de la saga. Malgré cela, le gouvernement américain, dont dépend l’IMF (Impossible Mission Force) ne semble pas vraiment faire confiance à Ethan. Dans un grand nombre de ses aventures, l’agent, ainsi que souvent les membres de son équipe, se retrouvent désavoués par le gouvernement.

Ethan déjà désavoué trois fois sur six…

À chaque début de film, Ethan reçoit ses ordres de mission, se terminant à chaque fois par la célèbre phrase « ce message s’auto-détruira dans 5 secondes ». Et chacun de ses messages prévient l’agent que si lui ou un membre de son équipe venait à être capturé ou tué, il serait désavoué. Or, être désavoué est l’une des pires choses qui puissent arriver à un agent secret actif. Cela signifie que l’IMF non seulement nierait toute connaissance ou responsabilité des actions de l’agent en question, mais cesserait également de soutenir les autres membres de l’équipe. Ils se retrouveraient alors livrés à eux-mêmes.

Le fait de désavouer Ethan Hunt est donc un moyen d’élever les enjeux dans la saga Mission: Impossible. Et les scénaristes des différents opus de la saga l’ont bien compris. Sur les six long-métrages de la franchise, le héros incarné par Tom Cruise y est ainsi désavoué pas moins de trois fois, soit dans la moitié de ses aventures. Et il l’est à chaque fois après avoir été piégé et accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. Ainsi, la moitié des missions d’Ethan et son équipe sont menées à bien sans l’aide du gouvernement.

… dans le premier, quatrième et cinquième film

C’est le cas dès le premier film, lorsque le personnage joué par Cruise est accusé d’être le traître responsable de la mort du reste de son équipe après l’opération à Prague. Il recrute alors deux autres agents désavoués, dont Luther Stickell, le personnage incarné par Ving Rhames et devenu depuis un fidèle allié, et le seul à être apparu dans tous les Mission: Impossible avec le héros. Ethan parvient finalement à démasquer le véritable traître et à prouver son innocence. Il est alors réintégré au sein de l’IMF avec Luther.

Mais l’agent doit faire face à la même situation à deux autres reprises dans les films suivants. Dans le quatrième, Protocole Fantôme, lui et son équipe, mais aussi l’IMF toute entière, se retrouvent désavoués par le gouvernement américain. Le héros et son équipe parviennent alors une nouvelle fois à être innocentés à la fin du long-métrage. Mais dès le suivant, Rogue Nation, Ethan est de nouveau désavoué et l’IMF est démantelée. Il est une nouvelle fois accusé de crimes qu’il n’a pas commis, et doit encore prouver son innocence en exposant l’existence du Syndicat.

Mission: Impossible : Rogue Nation © Paramount Pictures

Dernièrement, l’agent joué par Tom Cruise n’a pas été désavoué dans Fallout. Et on peut penser que ce ne sera pas le cas non plus dans les septième et huitième films, au vu du nombre de fois où cette spécificité a déjà été utilisée, mais il faudra attendre de les découvrir pour en être sûr. La date de sortie du septième Mission: Impossible, toujours sans titre, est pour le moment fixée au 17 novembre prochain. Le huitième film arrivera moins d’un an plus tard, le2 novembre 2022.