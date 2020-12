Mission Impossible Protocole Fantôme : le changement de scénario qui a tout changé

Comme son prédécesseur dans la saga, "Mission : Impossible - Protocole Fantôme" a été réécrit par rapport à son scénario original. Et avant que Christopher McQuarrie ne le retouche, le film prévoyait entre autres de réellement tuer le personnage de Julia.

Ethan Hunt et son équipe seuls contre tous dans Mission: Impossible – Protocole Fantôme

En 2011, cinq ans après la sortie du dernier film, l’une des sagas d’action majeures du cinéma est de retour avec Mission: Impossible - Protocole Fantôme. Alors qu’on l’avait quitté après sa démission de l’IMF à la fin du troisième film, on retrouve cette fois Ethan Hunt dans une prison russe. Benji Dunn et Jane Carter, deux membres de l’IMF, le font évader pour une mission bien précise : l’équipe est chargée d’infiltrer le Kremlin pour récupérer un dossier sur un terroriste ayant volé les codes de lancement d’une ogive nucléaire. Mais l’opération ne va pas se passer comme prévue, et va précipiter la chute de l’IMF. Ethan et son équipe vont alors se retrouver isolés et forcés d’arrêter le terroriste par leurs propres moyens…

Alors que le dernier opus était réalisé par J.J. Abrams, qui se transforme cette fois en producteur, Mission : Impossible - Protocole Fantôme est mis en boîte par Brad Bird. Tom Cruise, lui aussi toujours producteur, comme depuis le début de la saga, retrouve de nouveau son rôle d’Ethan Hunt. Benji Dunn, brièvement introduit dans M: I 3 et passé agent de terrain, est toujours joué par Simon Pegg, tandis que Paula Patton prête ses traits à Jane Carter. Tout comme elle, Jeremy Renner fait son entrée dans la saga, dans le rôle de William Brandt, tandis que Michael Nyqvist joue Kurt Hendricks. Léa Seydoux fait aussi partie de la distribution du long-métrage, dans lequel elle joue la tueuse Sabine Moreau.

Le personnage de Julia aurait dû mourir dans Protocole Fantôme !

Après qu’une première version du scénario de Mission : Impossible – Protocole Fantôme ait été écrite par André Nemec, Christopher McQuarrie, le réalisateur des opus suivants de la saga, a rejoint le film pour y apporter quelques changements. Et au cours d’une interview pour le podcast Light the Fuse, le réalisateur a expliqué que les principaux changements qu’il a effectués étaient sur ce que le film révèle dès le début de l’intrigue et ce qui reste un mystère jusqu’à la fin. Le personnage connaissait réellement un destin funeste :

Quand j’ai lu le scénario, les grandes lignes de l’intrigue étaient qu’on ne savait pas ce qui était dans la valise, ce qui était dans l’enveloppe, et ce que le méchant faisait et Michelle Monaghan était morte, le personnage de Julia était vraiment mort.

McQuarrie a donc commencé à modifier certaines parties de l’intrigue, pour arriver à un résultat au final assez différent, et au film que l’on connaît aujourd’hui. Il a commencé par relier l’histoire d’Ethan avec celle de Brandt, et à faire revivre Julia :

Le personnage de Brandt était déjà un ancien agent devenu analyste, mais la raison pour laquelle il ne pouvait pas retourner sur le terrain était parce qu’il avait eu une hésitation qui avait conduit à la mort de deux agents inconnus. J’ai dit, déjà, essayons d’intégrer l’histoire de Tom avec celle de Jeremy pour que l’histoire de Jeremy soit pertinente pour le film, parce que pour le moment on a l’impression qu’il y a deux films. Si on intègre les deux histoires pour dire que Jeremy se sent responsable de la mort de Julia et qu’à la fin on découvre que Julia n’est pas morte et que Jeremy le découvre aussi, on utilise cet engin émotionnel, et on soulage le public.

Les changements apportés par McQuarrie ont donc eu un gros impact sur la version finale de Protocole Fantôme, mais aussi sur la suite de la saga, puisque Julia a un rôle à jouer dans le sixième film, Fallout. Le scénariste, devenu réalisateur à partir du cinquième opus, a donc donné une direction différente à la saga Mission : Impossible de celle qu’elle aurait dû prendre sans lui.