Mission Impossible : Rogue Nation : retour sur la folle scène de l’avion qui a failli tuer Tom Cruise

Tom Cruise a réalisé de très nombreuses cascades particulièrement spectaculaires dans les différents films de la saga "Mission : Impossible". Mais l’une des plus impressionnantes est celle du début de "Rogue Nation". Et l’acteur n’est pas passé loin de la mort sur le tournage de la scène.

Ethan Hunt face au Syndicat dans Mission Impossible Rogue Nation

L’intrigue de Mission : Impossible – Rogue Nation confronte Ethan Hunt à une mystérieuse organisation criminelle appelée « le Syndicat ». Alors qu’il tente de prouver son existence, Ethan se retrouve isolé et pourchassé par la CIA après le démantèlement de l’IMF (Impossible Mission Force). Déterminé à arrêter la redoutable organisation, il fait alors appel à Benji pour obtenir son aide.

Les deux hommes vont bientôt devoir faire équipe avec Ilsa Faust, une mystérieuse membre du Syndicat qui a aidé Ethan à leur échapper. Ensemble, ils vont essayer de faire tomber l’organisation et son leader, Solomon Lane…

Mission : Impossible - Rogue Nation © Paramount Pictures

Alors qu’il était scénariste sur le quatrième film de la saga, Christopher McQuarrie prend cette fois les commandes de Rogue Nation, succédant ainsi à Brad Bird dans le fauteuil de réalisateur. Tom Cruise fait évidemment son retour dans la peau d’Ethan Hunt, tout comme Ving Rhames, toujours fidèle au poste dans le rôle de Luther Stickell.

Présent depuis le troisième film et ayant obtenu un plus grand rôle dans le quatrième, Simon Pegg retrouve aussi son personnage de Benji Dunn, alors que Jeremy Renner, introduit dans Protocole Fantôme, revient aussi en William Brandt. Rebecca Ferguson fait elle une entrée marquante dans la saga dans la peau d’Ilsa Faust, tandis que Solomon Lane est jouée par Sean Harris.

Tom Cruise et la cascade surréaliste

S’il nous a habitués à réaliser des cascades toutes plus folles les unes que les autres depuis le début de la saga, Mission : Impossible –Rogue Nation contient l’une des plus spectaculaires jamais réalisées par Tom Cruise. Dès le début du film, l’agent de l’IMF tente d’arrêter un avion qui s’apprête à décoller, dans lequel des terroristes ont embarqué un dangereux gaz. Réalisant que Benji ou Luther n’arrivent pas à stopper l’appareil à distance, il décide de sauter sur l’aile avant de s’accrocher à la porte latérale alors que l’avion décolle. Evidemment, comme pour toutes les séquences d’action majeures depuis le début de la saga, Cruise a réalisé lui-même la cascade. Et pas qu’une fois.

Ainsi, l’acteur s’est accroché sur le côté de l’avion alors que l’appareil décollait, décrivait un arc de cercle et se posait, huit fois en tout ! C’est le nombre de prises qu’il a fallu pour que la scène soit satisfaisante pour Cruise et McQuarrie. Et comme souvent lors de telles séquences de la saga, l’équipe du film a tenté d’empêcher l’acteur de refaire la scène à chaque fois, évidemment sans succès. Si la séquence est visuellement impressionnante, elle était en réalité très dangereuse.

Mission : Impossible - Rogue Nation © Paramount Pictures

Si on peut imaginer que l’acteur était très solidement attaché à l’appareil à l’aide de harnais, des éléments qui ne peuvent être contrôlés auraient pu causer sa mort. Comme l’a révélé Cruise dans une interview pour USA Today à la sortie du film, lorsque l’avion était en l’air, n’importe quel petit débris ou oiseau qui serait passé à travers l’hélice avant de venir percuter son visage aurait pu lui être fatal à cette vitesse. L’équipe du film a donc passé au peigne fin la piste de laquelle partait l’avion à la recherche de n’importe quel élément qui aurait pu représenter un danger pour l’acteur.

Malgré cela, Cruise a été touché au buste par un petit caillou lors d’une des prises et l’acteur a cru qu’une de ses côtes s’était cassée à l’impact. Il a même précisé que si le caillou l’avait frappé aux mains ou, pire, à la tête, il serait passé à travers lui, et l’aurait donc potentiellement tué. L’interprète d’Ethan Hunt n’est donc une nouvelle fois pas passé loin de la catastrophe pour réussir à obtenir une prise qui le satisfaisait.