Ce film de SF que Brian De Palma comparait à La Menace fantôme est à voir gratuitement

France TV propose gratuitement le film de science-fiction "Mission to Mars" (2000) réalisé par Brian De Palma. Lors d'un entretien, le cinéaste précisait que pour l'apprécier, il fallait voir son film avec des yeux d'enfant.

Mission to Mars : l'expérience SF de Brian De Palma

Après le succès de Mission Impossible (1996), et le score honorable de Snake Eyes (1998), Brian De Palma s'est lancé dans son unique film de science-fiction : Mission to Mars (2000). Une aventure spatiale ambitieuse avec des effets spéciaux couteux pour l'époque, qui ont fait monter le budget à 100 millions de dollars. La production n'a pas été rentabilisée en salles, rapportant seulement 110 millions de dollars dans le monde. Pour autant, le long-métrage de Brian De Palma demeure intéressant à plus d'un titre et mérite au moins un second visionnage. Chose possible grâce à France Télévision qui le propose gratuitement sur sa plateforme jusqu'au 10 septembre 2024.

Mission to Mars se déroule en 2020, alors que la NASA décide d'envoyer une équipe d'astronautes sur la planète rouge. Après leur arrivée, les membres de l'équipage sont confrontés à des phénomènes étranges. Lors d'une excursion, une tempête fait plusieurs victimes, et révèle un grand visage humanoïde. Une mission de sauvetage est alors mise en place en urgence.

Avec ce film, Brian De Palma fait référence au "visage de Mars", une forme étrange qui apparaissait sur des images de la planète prises en 1976. Des années plus tard, des images avec une meilleure résolution ont montré qu'il s'agissait simplement d'une colline érodée. Pour autant, Brian De Palma a imaginé à partir de là un pur récit de science-fiction autour des origines de la Terre (basé sur de vraies théories), abordé avec humanisme, loin du cynisme de ses productions précédentes.

Éviter les clichés du genre

En se lançant pour la première fois dans le genre de la science-fiction, Brian De Palma a souhaité éviter certains clichés. Ainsi, il commence son film par une séquence de barbecue où se retrouve l'équipage avant de partir pour l'espace. Une partie qui permet de présenter les protagonistes et de les humaniser. Puis, le cinéaste assume une ellipse dans son récit, pour éviter de montrer le voyage vers Mars, comme il l'expliquait dans ses entretiens avec Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud.

Je voulais éviter tous ces clichés. Je ne voulais pas non plus filmer la mise à feu d'une fusée, ni le voyage vers Mars. D'autant moins qu'il y allait ensuite y avoir une seconde mission. Je ne voulais pas voir le vaisseau se poser sur Mars, tout ça vous l'avez vu dans de nombreux films déjà. (...) Et je désirais aussi être très économe dans mon utilisation des paysages martiens. Je pense que plus ce genre de plan est rare, plus il produit une forte impression sur le spectateur.

Évidemment, qui dit aventure spatiale, suppose des effets spéciaux. Chose que Brian De Palma a peu utilisé dans sa carrière. Avec Mission to Mars, ce n'était que la deuxième fois (après Mission Impossible) que le cinéaste avait recours aux images de synthèse. Et leur conception l'agaçait particulièrement.

Je n'en pouvais plus de voir ces images. La première séquence sur Mars avec le robot qui se faufile dans le canyon, je l'ai vue défiler pendant un an ! Il y a six cents plans qui utilisent l'image de synthèse dans mon film. Quand vous savez que La Menace fantôme en comportait plus de deux mille, vous compenez pourquoi Lucas est le seul à pouvoir faire les films de La Guerre des étoiles.

Un film à voir avec des yeux d'enfant

Pour autant, si la fabrication d'images de synthèse était laborieuse pour Brian De Palma, en tant que spectateur, il les appréciait. Notammant devant La Menace fantôme. Un film "incroyable" à ses yeux, au "visuel hallucinant", qui comme Mission to Mars n'a pas été épargné par la critique. Pourtant, d'après le réalisateur, les deux œuvres ont pour point commun qu'elles doivent être regardées avec des yeux d'enfant.

Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il faut les regarder avec des yeux d'enfant. Le film de George est clairement un film pour enfants, il est empreint de naïveté. (...) La Menace fantôme et mon film ne sont absolument pas cynique. Ils sont pleins d'innocent. Il faut entrer dedans en abandonnant ses préjugés. Si vous commencez à être sarcastique, c'est terminé, vous n'y prendrez pas de plaisir !

À sa sortie, La Menace fantôme avait été pointé du doigt pour son caractère trop enfantin. De son côté, Mission to Mars reste plus orienté vers un public adulte, bien qu'éloigné des œuvres sombres du cinéaste. Enfin, Brian De Palma a été obligé de terminer son film dans l'urgence face à la pression du studio qui voulait sortir le long-métrage avant Planète rouge (2000). Une urgence qui était "complètement irrationnelle" d'après lui.

Mission to Mars est disponible gratuitement sur France TV jusqu'au 10 septembre 2024.