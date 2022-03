Mississippi Burning : découvrez l'histoire vraie glaçante derrière le film d'Alan Parker

En 1989, le cinéaste Alan Parker s'attaque à un gros morceau de sa filmographie : « Mississippi Burning ». Porté par Willem Dafoe et Gene Hackman, saviez-vous que le long-métrage s'inspire d'une histoire vraie qui s'est déroulée en 1964 ?

Mississippi Burning : immense classique

Après Midnight Express, Pink Floyd The Wall, et Angel Heart, le cinéaste Alan Parker est de retour avec un autre chef d’œuvre en 1989 : Mississippi Burning. Emmené par Willem Dafoe, Gene Hackman, Frances McDormand ou encore Michael Rooker, le film se déroule en 1964.

Il relate l'enquête de deux agents du FBI (Dafoe et Hackman) qui s'intéressent à la disparition de trois militants dans l’État du Mississippi. Très rapidement, leurs investigations dérangent les gens du coin. Des violences sur fond de racisme éclatent dans une ville où le Ku Klux Klan a beaucoup de contrôle.

Mississippi Burning ©Orion Pictures

Mississippi Burning est aujourd'hui considéré comme un énorme classique du septième art. Le long-métrage est nommé à 7 reprises aux Oscars (dont Meilleur film, Meilleur réalisateur et Meilleur acteur) mais ne repart qu'avec une seule statuette : celle de la Meilleure photographie pour Peter Biziou.

Inspiré d'une histoire vraie

Mississippi Burning a également beaucoup marqué les esprits parce qu'il s'inspire d'une histoire vraie. En 1964 (date à laquelle se déroule le film), trois jeunes militants, deux blancs et un noir, prénommés Michael Schwerner (24 ans), Andrew Goodman (20 ans) et James Chaney (21 ans), sont violemment assassinés.

Goodman et Schwerner ont été tués par balles, et Chaney fut battu à mort. Cet horrible meurtre a lieu le 21 juin, sur une route du Mississippi en direction de Philadelphie. Les trois hommes sont d'abord arrêtés par la police sans vraiment de raison, avant d'être relâchés. Ils sont assassinés quelques heures plus tard dans la nuit.

Les corps n'ont été retrouvés que le 4 août 1964. Soit plus d'un mois après les faits, à la suite d'une enquête du bureau du FBI. Cette affaire, surnommée "Meurtres du Freedom Summer", a été orchestrée par le Ku Klux Klan, extrêmement implanté dans la région à l'époque. En cet été 1964, surnommé l'été de la liberté, des milliers de jeunes militants se sont rendus dans le sud des États-Unis afin d'aider les afro-américains à s'inscrire sur les listes électorales.

Mississippi Burning ©Orion Pictures

En 1967, ces meurtres ont conduit à l'interpellation d'une vingtaine de membres du Ku Klux Klan. Au total, 18 personnes furent accusées de ces trois meurtres. Mais seulement 7 d'entre elles ont été condamnées à 10 ans de prison. Une condamnation non pas pour meurtre, mais pour « atteinte aux droits civiques ». Des sanctions très clémentes, puisque la plupart des juges de l'époque étaient des soutiens du KKK.

En 1998, l'un des 7 condamnés se décide à tout avouer et dénonce Edgar Ray Killen, un ancien responsable du Klu Klux Klan, qui aurait tout orchestré. L'affaire est donc rouverte en 2005, et de nouveaux témoignages établissent l'implication de ce nouveau suspect. Un nouveau procès a lieu, et Edgar Ray Killen est condamné à 60 ans de réclusion criminelle. Âgé de 80 ans au moment de son procès, cet ancien chef du KKK trouve la mort, en prison, en janvier 2018.