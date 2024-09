Ce personnage culte de Mister V va avoir son film sur Prime Video

Après l’annonce, en octobre 2023, de Mister V concernant le film à venir sur l’un de ses personnages emblématiques, Prime Video vient de lever le voile sur ce projet. La plateforme de streaming a officialisé le long-métrage et a révélé qui en serait le héros.

Mister V va rejouer l’un de ses personnages majeurs dans un film

Parmi les personnages les plus iconiques à avoir été créés par Mister V se trouve McWalter. Ce dernier est présenté comme « un policier de choc », travaillant à la fois pour le FBI et la police municipale d’Arcachon. Il est la star de plusieurs vidéos du célèbre Youtubeur. En 2023, Mister V avait annoncé travailler sur un long-métrage, qui serait centré sur un personnage déjà vu dans certaines de ses vidéos. Depuis, de nombreuses rumeurs sur l’identité de ce personnage ont circulé. Beaucoup ont parié sur McWalter. Et ils ont vu juste, puisque cette information est désormais officielle.

McWalter sera bel et bien le héros d’un long-métrage

Lors d’une récente conférence, Prime Video France a annoncé les nouveautés qui attendent les fans pour l’année 2025. Parmi ces nouveautés, la plateforme de streaming a officialisé le film McWalter. Mister V incarnera bien sûr lui-même le personnage dans ce long-métrage. Pour ce qui est de l’histoire du film, on retrouvera McWalter en deuil après la mort accidentelle de sa compagne, Tracy. Mais une série d’explosions mystérieuses à travers la planète va le pousser à reprendre du service. L'agent secret va être accusé à tort après que son ADN a été retrouvé sur chaque lieu des explosions. Il va alors devoir échapper aux autres membres de l'agence qu'il sert, prouver son innocence et démasquer le véritable coupable de ces attaques.

Un joli casting et Simon Astier à la réalisation

En plus de cette intrigue, Prime Video a communiqué le casting du film McWalter. Géraldine Nakache, William Lebghil, Vincent Dedienne et François Berléand accompagneront Mister V. Ce dernier a aussi écrit le scénario du film avec Vincent Tirel et Freddy Gladieux. Derrière la caméra, c’est Simon Astier qui a été chargé de diriger le long-métrage. Le tournage de McWalter a d’ores-et-déjà commencé. Les prises de vues se tiennent actuellement du côté de la Bulgarie. On devrait pouvoir découvrir le film en deuxième partie d’année 2025. Désormais, on attend que Prime Video communique une date de sortie plus précise. On peut penser que la plateforme de streaming partagera cette information avant la fin de l'année.