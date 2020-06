Mon cousin : découvrez le teaser de la comédie de Jan Kounen avec François Damiens et Vincent Lindon

Découvrez ci-dessus le teaser de la comédie "Mon Cousin" avec François Damiens et Vincent Lindon. Le film réalisé par Jan Kounen sortira en salles le 30 septembre.

Après plus de trois mois à l'arrêt, les salles de cinéma s'apprêtent à rouvrir leurs portes le 22 juin. Et avec cette bonne nouvelle, c'est toute l'industrie qui se remet en marche petit à petit. Les distributeurs recommencent à dater leurs films et à dévoiler des images de leurs futures sorties. C'est dans ce contexte que Pathé a révélé aujourd'hui un premier teaser de la comédie Mon cousin réalisée par Jan Kounen (Dobermann, Blueberry) avec Vincent Lindon et François Damiens dans les rôles principaux.

Mon Cousin de quoi ça parle ?

Pierre (Vincent Lindon) est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien (François Damiens) qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaîne gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.

Les premières images du film disponibles en tête d'article promettent une comédie attachante portée par un duo d'acteurs aussi inattendu que réjouissant : François Damiens et Vincent Lindon.

Mon Cousin sera à découvrir en salles le 30 septembre. Il s'agit du premier long-métrage de Jan Kounen depuis Coco Chanel & Igor Stravinsky sorti en 2009.