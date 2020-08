Mon grand père et moi : un trailer pour la comédie avec Robert De Niro

Robert De Niro est de retour dans une nouvelle comédie intitulée "Mon grand-père et moi". Réalisé par Tim Hill, le film réunit un casting assez imposant également constitué de Uma Thurman et de Christopher Walken.

Une fin de carrière comique pour Robert De Niro

Robert De Niro, c’est 54 ans de carrière, plus de 130 films tournés, deux oscars et un paquet de chefs d’œuvres. Pourtant, depuis quelques années maintenant, l’acteur enchaîne les rôles un peu plus légers. À part The Irishman, où il trouvait un rôle à la hauteur de son talent, ces derniers temps c’est plus Dirty Papy, Last Vegas et Le Nouveau Stagiaire qui rythment sa carrière. Rien d’étonnant donc de le voir dans Mon grand-père et moi, la nouvelle comédie de Tim Hill. Ce dernier s’est illustré avec Les Muppets dans l’espace, Garfield 2, et Alvin et les Chipmunks. Il s’est également occupé de la réalisation du nouveau Bob l’Eponge – Le Film.

Tim Hill est donc de retour avec sa nouvelle comédie Mon grand-père et moi. Pour l’occasion, en plus de Robert De Niro, il s’entoure d’Uma Thurman, de Christopher Walken et d’Eugene Levy. Dans le rôle du petit-fils c’est Oakes Fegley qui va s’opposer au grand Robert De Niro.

Une bande-annonce efficace

Le film raconte comment Peter, un jeune garçon de 10 ans, est contraint de laisser sa chambre à son grand-père qui vient s’installer chez lui. Il se retrouve parachuté dans le grenier. Avec l’aide de ses amis, il va tout faire pour récupérer sa propriété et n’hésite pas à employer les grands moyens pour faire fuir son aïeul. Mais son grand-père ne va pas se laisser faire et va contre-attaquer. Tous les coups sont permis.

La bande-annonce semble dévoiler une comédie familiale relativement bien maîtrisée. Robert De Niro a l’air assez à l’aise dans le rôle de ce grand-père prêt à se rebeller. Même si Mon grand-père et moi devrait vraisemblablement être une comédie classique, il n’empêche que certains éléments comiques devraient faire l’affaire. Le film utilisera certains ressorts comiques sur quelques références cinématographiques. Le titre fait déjà référence à la saga Mon beau père et moi, dans laquelle Robert De Niro s’était essayé à la comédie avec réussite. Enfin, le dernier plan de la bande-annonce est une référence directe à Le Parrain. La musique renvoie à ce classique de Francis Ford Coppola dans lequel une tête de cheval arrive dans le lit du personnage de John Marley. Cette fois, c’est un serpent qui rend visite à Robert De Niro. Le film est attendu le 2 septembre prochain dans les salles obscures.