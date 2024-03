Nouveau sur Netflix : ce feel-good movie français basé sur une incroyable histoire vraie

Si vous cherchez un feel-good movie à regarder sur Netflix, la comédie dramatique "Mon héroïne" est faite pour vous ! Disponible depuis quelques jours, ce film réalisé par Noémie Lefort est inspiré d'une incroyable histoire vraie.

Mon héroïne : c'est quoi cette comédie dramatique dispo sur Netflix ?

Sorti au cinéma en décembre 2022, le film Mon héroïne réalisé par Noémie Lefort met en vedette Chloé Jouannet, Pascale Arbillot et Louise Coldéfy. Il raconte l'histoire d'Alex, une jeune femme originaire de Rouen qui rêve depuis son plus jeune âge de devenir réalisatrice de films. Malgré une routine quotidienne loin du glamour de Hollywood et une mère surprotectrice, Alex aspire à s'inscrire dans une prestigieuse école de cinéma à New York. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, avec l'aide de sa tante, Alex s'envole pour New York dans l'espoir de présenter son scénario à son actrice préférée : Julia Roberts.

Au cinéma, Mon héroïne avait attiré plus de 500 000 spectateurs. Son arrivée sur Netflix devrait permettre au film de toucher davantage de spectateurs.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Une incroyable histoire vraie

Mon héroïne est inspiré de la véritable histoire de la réalisatrice Noémie Lefort, qui, bien avant de se faire un nom dans l'industrie cinématographique, nourrissait un rêve audacieux : celui de travailler avec Julia Roberts. Élevée à Rouen, une ville éloignée des paillettes d'Hollywood, Noémie Lefort fut confrontée dès son plus jeune âge à la sceptique prévision familiale, selon laquelle le cinéma n'était pas un domaine accessible pour eux. Malgré ces doutes, elle s'est armée de détermination pour prouver le contraire.

Durant ses études de cinéma, la réalisatrice a produit un court-métrage intitulé "Calling Julia Roberts", illustrant l'histoire d'une jeune fille désireuse de présenter son scénario à l'actrice américaine. Poussée par sa passion pour la star et l'insouciance de ses 20 ans, Noémie Lefort s'est envolée pour New York, dans l'espoir d'atteindre Julia Roberts, qui possédait une maison de production dans la ville

La tentative audacieuse de la réalisatrice de faire lire son court-métrage à Julia Roberts l'a conduite à un rendez-vous inattendu avec Théa, employée chargée de la sélection des scénarios pour l'actrice. Malgré les premières réticences et les obstacles administratifs évoqués, la persévérance et l'esprit d'initiative de Noémie Lefort ont finalement payé. Son court-métrage, bien que n'étant pas un scénario traditionnel mais un projet fini, a captivé l'équipe de production, lui valant le surnom affectueux de "la Française de Julia".

L'apogée de cette aventure surréaliste fut la rencontre fugace, mais mémorable avec Julia Roberts, où un échange de regards a symbolisé la réalisation d'un rêve et le début d'une carrière dans le cinéma. La confirmation ultime est survenue quelques mois plus tard, lorsque Théa lui a remis un cadeau de la part de Julia Roberts : les lunettes de soleil portées dans Coup de Foudre à Notting Hill, un des films préférés de Noémie Lefort.