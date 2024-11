Ce soir à la TV : une excellente comédie romantique avec François Civil

"Mon Inconnue" d'Hugo Gélin avec François Civil est la preuve qu'en France aussi, on est capable de produire de bonnes comédies romantiques ! Le film a été influencé par des classiques anglo-saxons de la romcom.

Mon Inconnue : la romcom française avec François Civil et Joséphine Japy

Sortie en avril 2019, la comédie romantique Mon inconnue réalisée par Hugo Gélin réunit à l'écran François Civil et Joséphine Japy. Le film suit l'histoire de Raphaël, un écrivain à succès, et sa femme Olivia, une talentueuse pianiste. Leur rencontre pendant leur adolescence est le début d'une belle histoire d'amour.

Cependant, la vie les emmène dans des directions inattendues lorsqu'un matin, Raphaël se réveille dans une réalité alternative où il n'a jamais rencontré Olivia, et où il est un simple professeur, alors qu'elle a épousé une carrière musicale. Cette prémisse pose la question centrale du film : comment reconquérir sa femme, devenue une parfaite inconnue ?

Dans la lignée des grandes comédies romantiques

Au moment de la sortie du film, le réalisateur Hugo Gélin avait expliqué que l'idée de Mon inconnue était née de son désir de créer une comédie romantique dans une tonalité très française, tout en s'inspirant de classiques anglo-saxons comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Il était temps, Her, ou encore La Vie est belle. En effet, le réalisateur souhaitait explorer la comédie romantique avec un élément fantastique qui s'immisce dans le récit (ici, la réalité alternative).

L'intrigue du film pose ainsi la question de ce que serait notre existence sans la rencontre avec l'homme ou la femme de notre vie. Hugo Gélin souhaitait trouver un équilibre entre la comédie et le romantisme, en cherchant à éviter le cynisme ou la vulgarité, souvent présents dans les comédies romantiques contemporaines.

Si le duo de Mon inconnue est le point fort du film, les seconds rôles ne sont pas en reste, à commencer par Benjamin Lavernhe, irrésistible dans la peau de Félix, le meilleur ami de Raphaël. Ce dernier avait d'ailleurs décroché une nomination aux César pour sa performance.