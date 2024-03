Netflix : dernière chance pour voir ce drame romantique de Maïwenn "au casting parfait"

Il ne vous reste plus que quelques jours pour (re)voir "Mon roi". Le drame de Maïwenn porté par Emmanuelle Bercot et Vincent Cassel quittera le catalogue de la plateforme de streaming le 30 mars.

Mon roi : un amour compliqué entre Emmanuelle Bercot et Vincent Cassel

Quatre après le succès de Polisse (2011), qui cumula tout de même plus de 2,4 millions d'entrées en salles, Maïwenn revenait avec Mon roi (2015). Cette fois, l'actrice et réalisatrice restait derrière la caméra pour filmer avec brio Vincent Cassel et Emmanuelle Bercot dans un drame romantique sur un couple en crise. L'histoire suit Tony (Emmanuelle Bercot), qui après un accident de ski se remémore sa relation avec Georgio (Vincent Cassel). Une romance tumultueuse, passionnelle et destructrice dont elle devra définitivement se libérer.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Avec Mon roi, Maïwenn présente les différentes étapes de cette relation. D'abord le sentiment d'ivresse qui s'empare de Tony suite à sa rencontre avec Georgio, avant que sa passion pour cet homme ne la dévore. C'est l'emprise psychologique de Georgio sur Tony qui devient fascinante, alors qu'on voit cette dernière prête à tout pour que leur couple fonctionne. Véritable pervers narcissique, Georgio n'est pas simplement mauvais, mais un personnage bien plus complexe, capable de révéler une fragilité folle, ce qui en fait un manipulateur terrible pour Tony.

Mon roi ©StudioCanal

Mais au-delà de son récit, Mon roi vaut avant tout pour son casting et la manière qu'a Maïwenn de les diriger. La réalisatrice tire le meilleur d'Emmanuelle Bercot et Vincent Cassel. La critique de CinéSérie indiquait d'ailleurs à ce propos que "l’actrice est d’une justesse magistrale" et que le duo qu'elle forme avec Vincent Cassel se révèle être "un casting parfait". D'ailleurs, pour sa performance, la comédienne avait remporté le Prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes 2015.

Dernière chance pour le (re)voir sur Netflix

Il n'y a pas que chez CinéSérie qu'on avait été convaincu par les performances des interprètes. Si les avis de la presse avaient été variés à la sortie du film, avec une note moyenne de 3,2/5 sur Allociné, plusieurs médias avaient mis en avant le casting. Elle écrivait ainsi que "la raison principale d’aller voir Mon roi, ce sont les acteurs", tandis que Franceinfo Culture estimait que "Maïwenn a une incroyable capacité à tirer vers le haut tous ses acteurs". Même Transfuge, plus mitigé sur le quatrième long-métrage de Maïwenn, écrivait : "Le film peut agacer, mais il est pourvu de réelles qualités d'écriture et d'interprétation".

Nommé à 8 reprises aux César en 2016, Mon roi avait attiré plus de 745 000 spectateurs en salles. Un bon score pour ce drame romantique qui ne sombre pas dans le pathos et offre même des moments comiques qui sont les bienvenus. Nul doute que l'ajout du film au catalogue de Netflix avait permis de mettre un peu plus en lumière le long-métrage. Mais si vous ne l'aviez pas vu jusqu'à présent, il ne vous reste que quelques jours pour le rattraper puisqu'il quittera la plateforme le 30 mars.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+