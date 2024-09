Monsieur Aznavour : Tahar Rahim éblouit déjà dans une bande-annonce impressionnante

Le film "Monsieur Aznavour", biopic de Charles Aznavour avec Tahar Rahim dans le rôle du légendaire auteur-compositeur-interprète, se dévoile généreusement dans une très jolie bande-annonce. Des images qui montrent un acteur totalement investi, et qui promettent un très grand spectacle.

Un très grand biopic en vue ?

Il y a eu La Môme pour Edith Piaf, et il y aura prochainement deux films - au moins - sur Johnny Hallyday. Avant ceux-là, entre ces deux légendes de la chanson française, c'est une autre qui est à l'honneur dans le nouveau film de Mehdi Idir et Grand Corps Malade : Monsieur Aznavour. Ce biopic de l'immense Charles Aznavour, disparu le 1er octobre 2018 à 94 ans et au terme d'une immense carrière artistique, est très attendu. Après un premier teaser qui avait mis l'eau à la bouche, voici donc la bande-annonce officielle (vidéo en tête d'article). Et Tahar Rahim, interprète de l'autre "Grand Charles" du XXe siècle français, semble y avoir mis tout son génie.

Charles Aznavour (Tahar Rahim) - Monsieur Aznavour ©Pathé

Tahar Rahim en majesté

Il fallait bien pour incarner Charles Aznavour, qui a été acteur lui-même, un comédien d'un talent hors norme. La voix, le corps, les expressions faciales, les gestes, l'enjeu est évidemment très élevé. Comment donc devenir Charles Aznavour sans simplement le mimer ? Comment lui redonner vie autrement que dans la caricature ? Ainsi, dans ces images entraînantes, montées sur la mélodie de La Bohème, c'est ainsi à la fois pleinement Charles Aznavour et pleinement Tahar Rahim qu'on découvre, dans un personnage qui a tout des deux, et donc quelque chose de plus, d'inédit.

Tahar Rahim est notamment entouré au casting de la trop rare et souvent sous-exploitée Marie-Julie Baup, dans le rôle d'Edith Piaf. Aussi, Bastien Bouillon dans le rôle du chanteur et compositeur Pierre Roche, Victor Meutelet dans le rôle de Johnny Hallyday et Camille Moutawakil dans le rôle d'Aïda Aznavour. Un beau casting pour animer l'histoire de Charles Aznavour, de ses débuts difficiles à la gloire internationale tout en passant par les joies et les peines de sa vie intime et familiale.

Il va maintenant falloir attendre le 23 octobre 2024, date de sa sortie dans les salles, pour savoir ce que ce Monsieur Aznavour a vraiment dans le ventre. Mais avec un des tout meilleurs acteurs internationaux de sa génération, et à l'écriture et derrière la caméra les auteurs des succès Patients et La Vie scolaire, Monsieur Aznavour pourrait bien faire date.