Monsieur Aznavour : un premier teaser qui fait frissonner pour le biopic avec Tahar Rahim

Ce film sera un événement, et se dévoile dans un teaser séduisant qui laisse planer un mystère. Que nous réserve "Monsieur Aznavour", porté par Tahar Rahim pour raconter l'ascension dans les années 50 d'un des plus grands artistes de l'histoire de la chanson ?

Monsieur Aznavour se dévoile

Ces toutes premières images de Monsieur Aznavour (vidéo en tête d'article), réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade, leur troisième long-métrage après Patients (2017) et La Vie scolaire (2019), se gardent de trop en montrer. Leur nouveau film, biopic du légendaire auteur-compositeur-interprète et acteur Charles Aznavour, s'attaque à un mythe comparable à celui d'Edith Piaf. Et à La Môme donc, immense succès qui grâce au grand talent de Marion Cotillard parvenait à redonner vie à l'icône sans se rater.

L'exercice est très casse-gueule, mais Monsieur Aznavour peut lui aussi a priori compter sur un grand acteur à son service et à celui du souvenir du chanteur franco-arménien décédé en 2018 : Tahar Rahim. De celui-ci, aujourd'hui acteur de niveau pleinement international avec des succès comme Désigné coupable et Le Serpent, on n'entend que la voix et on ne voit que de très loin, rapidement, des traits de visage.

Charles Aznavour (Tahar Rahim) - Monsieur Aznavour ©Pathé

La voix de son personnage, celle de Charles Aznavour et la sienne, et donc ni l'une ni l'autre pour une pure création de cinéma, tend à promettre. Il n'y a pas dialogue dans ce teaser, simplement une phrase au début et une à sa fin. Mais l'énergie transmise par le corps qui danse, la chanson "Emmenez-moi" qui court sur des images de concerts, de fêtes et d'étreintes, et le visage ébloui d'un tout jeune Charles Aznavour font déjà frémir une belle émotion. Autour de Tahar Rahim, Bastien Bouillon et Marie-Julie Baup sont notamment au casting.

Si l'on retrouve dans Monsieur Aznavour la justesse avec laquelle Mehdi Idir et Grand Corps Malade avaient traité leur sujet dans La Vie Scolaire, succès critique et publique de 2019, et que Tahar y livre une grande performance, Monsieur Aznavour, au cinéma le 23 octobre 2024, pourrait être un magnifique événement.