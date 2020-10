Monster Hunter : Milla Jovovich face à un gros monstre dans le premier teaser

La série de jeux vidéo "Monster Hunter" n'échappe pas au terrible exercice de l'adaptation cinématographique. Un spécialiste en la matière, Paul W. S. Anderson s'en charge, avec Milla Jovovich dans le rôle principal. Découvrez le premier teaser avec, déjà, un gros monstre.

Monster Hunter obtient son adaptation

Les jeux Monster Hunter sont vendus à des millions d'exemplaires à travers le monde. La franchise connaît un succès dingue, mais n'est pas destinée à tous les joueurs, en raison de ses mécaniques qui peuvent en rebuter une partie. Ils sont invités à parcourir un monde ouvert dans lequel différents monstres vivent en totale liberté. Le but est simple : tuer ou capturer toutes les bestioles hostiles qui se présentent face à vous. Chaque combat permet de gagner des ressources ainsi que de l'expérience, vous faisant ainsi évoluer personnellement. Le principe peut être répétitif à force mais tout l'intérêt est dans l'évolution de la difficulté. Les monstres deviennent plus puissants et vous devez vous adapter pour en venir à bout. Le gros avantage permis par les jeux est la coopération. Les joueurs peuvent s'unir afin de combiner leurs capacités et rendre le combat plus attractif. Le film devrait présenter un enchaînement de fights contre des monstres pour préserver la formule des jeux.

Monster Hunter va reprendre des éléments de la saga pour faire sa propre sauce. L'intrigue se passera de nos jours, quand le lieutenant Artemis (Milla Jovovich) et ses soldats sont transportés dans un autre monde à la suite d'une tempête de sable. Ils découvrent que des monstres peuplent ce territoire dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. Mais leurs armes sont inutiles contre eux, ce qui rend le combat d'autant plus déséquilibré. Le petit groupe va faire la rencontre de Hunter (Tony Jaa), un chasseur qui connaît les dangers de ce monde et qui possèdent des capacités qui lui sont très utiles. Alors qu'Artemis pensait avoir affaire à un chasseur solitaire, elle va découvrir qu'il appartient lui aussi à une équipe menée par l'Amiral (Ron Perlman). Tout ce beau monde va s'unir pour empêcher qu'un portail vers le monde des hommes permette aux monstres de détruire l'Humanité.

Un premier teaser et déjà un gros monstre

Paul W.S Anderson récidive avec les portages de jeux vidéo sur grand écran. Il est déjà responsable de ceux de Mortal Kombat et Resident Evil. Aucun de ces deux ne peut être qualifié de réussite, ce qui n'inspire pas tellement de la confiance quand on pense à ce Monster Hunter qui doit arriver. Après des images, Sony vient nous donner un nouvel aperçu du projet avec un premier teaser. Évidemment, c'est bien un monstre qui est la star de ces quelques secondes. Le lieutenant Artemis et ses hommes voient une énorme masse se déplacer sous le sable. C'est un Black Diablos qui en sort, prêt à en découdre.

Une bestiole déjà connue par les joueurs, qui ont pu l'affronter dans plusieurs épisodes. Nos héros vont devoir faire preuve de courage pour s'en débarrasser, mais il ne sera pas le seul ennemi à se dresser en travers de leur route. On a l'impression que ce combat sera l'un des premiers et que la rencontre avec Hunter n'a pas encore eu lieu (il n'apparaît pas dans ces images). La promo ne va pas griller sa plus grosse cartouche d'entrée et le film doit avoir encore de sérieuses menaces à dévoiler. Nous le saurons avant la fin de l'année car Sony révèle, en plus du teaser, que la sortie est programmée pour décembre prochain. Du moins, sur les écrans américains. Aucune date précise n'est donnée mais on peut se douter qu'un report interviendra si le contexte n'est pas favorable.