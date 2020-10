Monster Hunter : Paul WS Anderson promet que le film sera très fidèle aux jeux vidéo

Le réalisateur de « Monster Hunter », Paul WS Anderson, promet que cette adaptation sera extrêmement fidèle aux jeux vidéo. Il promet même qu'il s'agit d'une des adaptations de jeux vidéos la plus précise jamais réalisée. Rien que ça.

Monster Hunter : le nouveau sacrilège de Paul WS Anderson ?

Monster Hunter est une franchise vidéoludique parmi les plus cultes créée en 2004 par l'entreprise Capcom. La saga a rapidement envahi tous les supports, de Playstation à XBox en passant par Nintendo. Une adaptation cinématographique a été confiée à Paul WS Anderson. Un choix étonnant, tant ce cinéaste n'est pas spécialement réputé pour faire des films de grande qualité. Il a notamment mis en scène la plupart des épisodes de la saga Resident Evil, mais également des longs-métrages comme Les Trois Mousquetaires et Alien VS Predator. Voilà, voilà...

Paul WS Anderson sera donc à la réalisation de Monster Hunter. Pour l'occasion, il rappelle Milla Jovovich dans le rôle principal, elle qui avait déjà campé Alice dans la franchise Resident Evil. Le reste du casting se compose notamment de Tony Jaa et de Ron Perlman. Initialement, le film devait sortir le 4 septembre dernier, mais à cause de la pandémie de Covid-19, il a été reporté au 28 avril prochain. En tout cas, le cinéaste veut rassurer les fans des jeux vidéos, en promettant que le film suivra à la lettre la franchise vidéoludique.

Capcom était très impliqué

Lorsqu'il s'agit de faire des adaptations de jeux vidéos, Hollywood ne s'y prend pas forcément de la bonne manière. Jusqu'à présent, les adaptations cinématographiques de jeux vidéos ont tendance à fortement décevoir les fans. Les ratages sont légion, et on aimerait bien que Monster Hunter ne passe pas à la casserole. Pour rassurer les fans, Paul WS Anderson promet que cette adaptation sera extrêmement précise. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré au micro de Polygon :

Nous avons étroitement travaillé en collaboration avec Capcom. Le studio était très impliqué, beaucoup plus que sur n'importe lequel de mes autres projets. Capcom voulait tout gérer, ils ont participé à toutes les étapes du film. Ils se sont même immiscés dans le processus de réalisation du film. Je m'envolais régulièrement pour le Japon avec des séquences de combat avec les créatures. Les animateurs des jeux commentaient le mouvement des monstres : « le mouvement n'est pas parfait ici », « la créature devrait être un peu plus bas », « la position devrait être légèrement différente», « les griffes ne devraient pas être comme ceci », etc... Ils étaient de bon conseil. Et nous avons tenu compte de ces conseils pour que le film soit parfait pour les fans du jeu.

Paul WS Anderson est un habitué des adaptations de jeux vidéos. Il était l'architecte du film Mortal Kombat en 1995 et a évidemment mis en scène de nombreux opus de la saga Resident Evil. Mais plus encore que ses antécédents dans le genre, c'est sa passion pour le jeu Monster Hunter qui a poussé Capcom a lui confié la réalisation. C'est en tout cas ce que rapporte le réalisateur :

Je pense que Capcom savait que j'étais un énorme fan des jeux vidéo. J'étais là quand "Monster Hunter : World" est sorti et a été vendu à plus de 15 millions d'exemplaires en un an et demi. Je pense que ma passion pour le projet est quelque chose que Capcom a vraiment apprécié.

Le synopsis de Monster Hunter

Derrière notre monde, se cache un autre monde. Un univers de monstres dangereux et puissants qui gouvernent leur territoire avec une férocité mortelle. Quand une tempête de sable inattendue transporte le lieutenant Artemis (Milla Jovovich) et son unité (Ti Harris, Meagan Good, Diego Boneta) vers un nouveau monde, les soldats sont choqués de découvrir que cet environnement hostile et inconnu abrite des monstres énormes et terrifiants immunisés contre leur puissance de feu. Dans leur bataille désespérée pour la survie, l'unité rencontre le mystérieux Hunter (Tony Jaa) dont les compétences uniques lui permettent de garder une longueur d'avance sur les puissantes créatures. Alors qu'Artemis et Hunter renforcent doucement leur confiance, elle découvre qu'il fait partie de l’Équipe dirigée par l'Amiral (Ron Perlman). Face à un danger si grand, qui pourrait menacer de détruire le monde, les braves guerriers combinent leurs capacités uniques pour se regrouper avant la confrontation ultime.