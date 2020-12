Monster Hunter retiré des cinémas chinois à cause d'une scène jugée raciste

Le film "Monster Hunter" est déjà sur les écrans en Chine et sa sortie est entachée d'une polémique à cause d'un dialogue jugé raciste.

Monster Hunter : toujours plus grands !

Avant d'être un film, Monster Hunter est une saga vidéoludique vendues à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires depuis la sortie du premier opus en 2004. Le principe se rapproche d'un Pokemon un peu plus mature puisque l'on propose aux joueurs de faire la chasse aux monstres. Ces derniers sont toujours féroces et bien souvent de taille impressionnante. Son développeur Capcom a donc eu l'idée d'en faire une adaptation cinématographique. La réalisation a été confiée à Paul W.S Anderson, l'homme de confiance du studio. Le metteur en scène travaille en effet depuis de longues années en étroite collaboration avec la société japonaise sur les films adaptés d'une autre de leurs célèbres franchises : Resident Evil.

Monster Hunter ©Tencent Pictures

L'histoire commence alors que le lieutenant Artemis (Milla Jovovich) et son unité (Ti Harris, Meagan Good, Diego Boneta) sont pris dans une tempête de sable. Les militaires ne sont pas juste secoués mais carrément transportés dans un nouveau monde. Le comité d’accueil n'est pas des plus souriants puisqu'il prend la forme d'un monstre gigantesque qui les attaque sans même un "Bonjour". Le combat ne semble pas très loyal, la bête terrifiante étant immunisée contre leurs armes à feu. Durant cet accrochage désespéré où leur survie est en jeu, l'unité rencontre le mystérieux Hunter (Tony Jaa) dont les compétences uniques lui permettent de garder une longueur d'avance sur les puissantes créatures.

Artemis et Hunter se rapprochent et une confiance s'établit entre eux petit à petit. L'homme fait partie de l’équipe dirigée par l'Amiral (Ron Perlman). Face à un danger si grand, qui pourrait menacer de détruire le monde, les braves guerriers combinent leurs capacités uniques pour se regrouper avant la confrontation ultime.

Monster Hunter est sorti il y a quelques jours en Chine, et on peut dire qu'il fait parler de lui.

Un dialogue malvenu

Dans les écoles de marketing, on apprend souvent que la mauvaise publicité n'existe pas. Pourtant, celle qui touche la sortie en Chine de Monster Hunter ne ressemble vraiment pas à une bonne et la production s'en serait probablement passée. Le film est sorti en Chine le 4 décembre et avait déjà rapporté près de 6 millions de dollars quand une polémique a explosé sur les réseaux sociaux. En cause ? Une scène entachée d'un dialogue que les spectateurs ont jugé raciste. La voici :

On résume les phrases polémiques : - What kind of knees are these? (C'est quel genre de genoux ?) - Chi-nese! (Des chinois.).

Alors, dis comme ça, pour nous Européens, on ne voit pas trop où est le mal. Sauf que beaucoup de Chinois y ont vu les réminiscences d'une vieille ritournelle raciste américaine. La comptine sonnait de la sorte : "Chi-nese, Jap-a-nese, dir-ty knees, look at these". En gros, elle parle des Asiatiques qui auraient les genoux sales. Certaines personnes qui ont découvert Monster Hunter au cinéma vendredi ont vu dans le dialogue du film une référence à cette sombre idiotie.

Les conséquences ne se sont pas fait attendre : les cinémas ont quasiment tous enlevé le long-métrage de leurs écrans alors qu'il représentait 25% de la programmation du pays ! Sur Internet, c'est un tollé général. On se déchaîne sur le film et le jeu en fait même les frais sur la plateforme Steam alors qu'il reçoit de plus en plus de notes négatives. Pour contrer cette grogne, le producteur Tencent Pictures serait en train de modifier le film pour en ôter ce dialogue malvenu en vue d'une nouvelle sortie rapide. À voir si le public passera outre cette polémique et retournera dans les salles pour le découvrir.

En France, Monster Hunter sortira le 21 avril 2021. Dans une version modifiée ?