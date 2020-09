Monster Hunter : Sony vient de dévoiler le synopsis du film

L'adaptation cinématographique de « Monster Hunter », célèbre jeu vidéo, se précise enfin. Sony vient de partager un synopsis qui apporte davantage de détails à l'intrigue du film de Paul W.S. Anderson.

De Resident Evil à Monster Hunter

Monster Hunter est une franchise vidéo ludique extrêmement culte créée en 2004 par l'entreprise Capcom. La saga a rapidement envahi tous les supports, de Playstation, à X-Box en passant par Nintendo. Le monde de Monster Hunter se compose d'un vaste environnement. Un lieu dans lequel évolue des monstres de différentes formes, tailles et couleurs. Le jeu repose sur le concept de Hack & Slash, axé sur la coopération de plusieurs joueurs en ligne, qui incarnent un humain de la Guilde des Chasseurs. Les gamers doivent ainsi remplir des quêtes, chasser des monstres et protéger les autres humains. La franchise a été dérivée sur une une douzaine de consoles et en une dizaine de jeux. Donc forcément, Sony a eu envie d'en proposer une adaptation cinématographique.

Adaptation confiée à Paul W.S Anderson, le réalisateur central de la saga Resident Evil. Cinéaste de seconde zone, il aime réaliser des films grand public pas forcément adulés de tous. Monster Hunter devrait suivre la franchise Resident Evil, que ce soit dans le style de réalisation ou dans la qualité d'écriture. Même Milla Jovovich, l'actrice principale de la franchise Resident Evil, est de retour devant la caméra du réalisateur pour camper Artemis.

Initialement, Monster Hunter devait sortir le 4 septembre dernier aux USA. Mais évidemment, à cause de la pandémie de Covid-19, le film a été retardé. Pour le moment, le long-métrage est attendu le 28 avril prochain mais pourrait encore être repoussé puisque les pontes de Sony ont déclaré qu'ils ne sortiraient aucun blockbuster avant la fin de la crise sanitaire. Paul W.S. Anderson confirme que Monster Hunter est terminé et attend sagement de voir le jour. Pour accompagner cette finalisation, Sony vient de partager le premier synopsis du film.

L'intrigue de Monster Hunter dévoilée

Derrière notre monde, se cache un autre monde. Un univers de monstres dangereux et puissants qui gouvernent leur territoire avec une férocité mortelle. Quand une tempête de sable inattendue transporte le lieutenant Artemis (Milla Jovovich) et son unité (Ti Harris, Meagan Good, Diego Boneta) vers un nouveau monde, les soldats sont choqués de découvrir que cet environnement hostile et inconnu abrite des monstres énormes et terrifiants immunisés contre leur puissance de feu. Dans leur bataille désespérée pour la survie, l'unité rencontre le mystérieux Hunter (Tony Jaa) dont les compétences uniques lui permettent de garder une longueur d'avance sur les puissantes créatures. Alors qu'Artemis et Hunter renforcent doucement leur confiance, elle découvre qu'il fait partie de l’Équipe dirigée par l'Amiral (Ron Perlman). Face à un danger si grand, qui pourrait menacer de détruire le monde, les braves guerriers combinent leurs capacités uniques pour se regrouper avant la confrontation ultime.

Un synopsis qui permet d'aborder le point de vue de Paul W.S Anderson. Ce dernier s'éloigne un peu de l'intrigue des jeux vidéo. Comme pour Resident Evil, le cinéaste va s'approprier le mythe pour y imposer sa propre patte. Un résumé qui permet également de rappeler que Tony Jaa et Ron Perlman seront de la partie. On espère en tout cas que Monster Hunter sera un peu meilleur que la franchise zombifiée. Et ce, même si le film arrivera certainement a fédérer une base de fans solide.