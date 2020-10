Monster Hunter : une bande-annonce impressionnante pour le film avec Milla Jovovich

On en découvre enfin un peu plus sur "Monster Hunter" dans une bande-annonce assourdissante riche en scènes d'action. Le film sortira en France le 28 avril 2021.

Monster Hunter : de la manette au cinéma

Monster Hunter, avant d'être un film, est une franchise de jeux vidéo vendus à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires depuis la sortie du premier opus en 2004. On y propose aux joueurs de faire la chasse aux monstres, ces derniers étant souvent féroces et impressionnants. Capcom, qui en est le développeur, a donc eu l'idée d'en faire une adaptation cinématographique. Pour la réalisation, ils ne sont pas allés chercher très loin puisqu'elle a été confiée à Paul W.S Anderson. L'homme travaille en effet en étroite collaboration avec la société japonaise depuis de longues années sur les longs-métrages adaptés d'une autre de leurs franchises phares : Resident Evil.

L'histoire commence alors qu'une tempête de sable transporte le lieutenant Artemis (Milla Jovovich) et son unité (Ti Harris, Meagan Good, Diego Boneta) vers un nouveau monde. Là, ils s'y font attaquer par un monstre gigantesque qui ne ressemble à rien de connu sur terre. Ils sont de plus choqués de découvrir que la bête énorme et terrifiante est immunisée contre leur puissance de feu. Dans leur bataille désespérée pour la survie, l'unité rencontre le mystérieux Hunter (Tony Jaa) dont les compétences uniques lui permettent de garder une longueur d'avance sur les puissantes créatures. Alors qu'Artemis et Hunter renforcent doucement leur confiance, elle découvre qu'il fait partie de l’équipe dirigée par l'Amiral (Ron Perlman). Face à un danger si grand, qui pourrait menacer de détruire le monde, les braves guerriers combinent leurs capacités uniques pour se regrouper avant la confrontation ultime.

Monstres et compagnie

Après un premier teaser et quelques photos dévoilés ces derniers temps, nous découvrons aujourd'hui enfin une première véritable bande-annonce. Comme on pouvait s'y attendre, elle est plutôt avare en scènes de dialogue et forte de séquences d'action ébouriffantes. Elle fait également la part belle aux monstres du titre, et on en découvre de nouveaux. Milla Jovovich a du mal à y rester en place. Qu'elle soit derrière une tourelle, tenant un bazooka ou deux épées enflammées, elle est prête à se battre et à défendre son escouade et ses nouveaux amis.

Il y a quelques jours, Paul W.S Anderson a confié qu'il avait travaillé en proche collaboration avec Capcom afin que le film soit le plus fidèle possible au jeu. Ses adaptations de Resident Evil s'éloignaient énormément du matériau de départ, et il faut croire que la grogne des fans qui en a suivi leur a servi de leçon.

D'autres adaptations en préparation

Elle leur a tellement servi de leçon que le prochain film Resident Evil sera mis en scène par un autre. Ce sera en effet au tour de Johannes Roberts (47 Meters Down) de s'y coller. Même traitement pour le casting qui est totalement rajeuni. Kaya Scodelario (Le Labyrinthe) sera Claire Redfield. Robbie Amell (Upload) incarnera son frère Chris. Hannah John-Kamen (Ant-Man et la Guêpe) sera Jill Valentine, sa partenaire. Tom Hopper (The Umbrella Academy) incarnera leur camarade Albert Wesker. Avan Jogia (Zombieland : Double Tap) sera le courageux Leon S. Kennedy. Enfin, Neal McDonough (Arrow) enfilera la blouse de William Birkin.

Capcom ne s'arrêtera pas là concernant ses adaptations de jeu puisque la franchise Megaman aura droit elle aussi à un film. Il sera mis en scène par Henry Joost et Ariel Shulman à qui l'on doit le récent Project Power sur Netflix.

Monster Hunter sortira au cinéma en France le 28 avril 2021.