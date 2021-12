Moonfall : découvrez les premières minutes du film catastrophe de Roland Emmerich

Découvrez la scène d'ouverture de "Moonfall", le nouveau film catastrophe de Roland Emmerich (Independence Day, Le Jour D'après). À découvrir en salles le 9 février 2022 !

Roland Emmerich revient avec Moonfall

Il s'était un peu éloigné de son genre de prédilection en 2019 avec Midway, mais il revient en grande forme avec Moonfall. Roland Emmerich, le roi des films catastrophe, a misé sur un nouveau concept : faire s'écraser la Lune sur la Terre.

Le pitch :

Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son orbite et la précipite vers la Terre. L’impact aura lieu dans quelques semaines, impliquant l’anéantissement de toute vie sur notre planète. Jo Fowler (Halle Berry), ancienne astronaute qui travaille pour la NASA, est convaincue de détenir la solution pour tous nous sauver, mais seules deux personnes la croient : un astronaute qu’elle a connu autrefois, Brian Harper (Patrick Wilson), et un théoricien du complot, K.C. Houseman (John Bradley). Ces trois improbables héros vont tenter une mission impossible dans l’espace… et découvrir que notre Lune n’est pas ce que nous croyons.

Moonfall © Metropolitan Filmexport

Attendu dans les salles françaises le 9 février 2022, Moonfall se dévoile aujourd'hui à travers son inquiétante scène d'ouverture (à découvrir en tête d'article).