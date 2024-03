Ce soir à la TV : un des pires échecs au box-office de ces dernières années

Ce dimanche 17 mars, TF1 diffuse l'un des pires échecs de l'histoire du box-office mondial : "Moonfall" de Roland Emmerich. Un film catastrophe dans tous les sens du terme.

Moonfall : un film catastrophe, dans tous les sens du terme

Roland Emmerich est le maître incontesté des films catastrophes. Outre Independence Day sorti en 1996, il a également signé Le Jour d'après, 2012, Independence Day : Resurgence et son dernier en date, Moonfall, sorti en 2022.

Dans ce nouveau long-métrage dans lequel la Terre est de nouveau menacée de destruction, l'action se déroule en grande partie dans l'espace, deux astronautes (incarnés par Patrick Wilson et Halle Berry) découvrent que la lune est sortie de son orbite et se trouve désormais sur une trajectoire de collision avec la Terre. Avec l'aide d'un conspirationniste, K.C. Houseman, incarné par John Bradley, ils se lancent dans une mission quasi impossible pour rectifier l'orbite de la lune et éviter une catastrophe apocalyptique.

Moonfall est un blockbuster, une super-production américano-britannico-chinoise, avec un budget colossal d'environ 140 millions de dollars. Pour être à peine rentable, le film de Roland Emmerich aurait dû aller chercher dans les 300 millions de dollars à travers le monde. Mais il n'en a même pas atteint le quart.

Un des pires échecs de ces dernières années

À sa sortie, Moonfall se fait laminer par les critiques, et les spectateurs ne sont pas plus tendres avec lui. Et au box-office mondial c'est la catastrophe : à peine 67 millions de dollars de recettes (dont seulement 19 aux États-Unis). C'est tout simplement l'un des pires échecs commerciaux de l'histoire, aux côtés de John Carter ou Lone Ranger. Il convient de noter que l'année 2022 souffrait encore de la crise sanitaire, et qu'il s'agit de l'une des pires années en termes d’entrées dans les salles de cinéma dans le monde (jusqu'à l'arrivée d'Avatar 2 en décembre).

En France, Moonfall n'a attiré qu'un peu plus de 300 000 personnes dans les cinémas, soit le pire score pour un film de Roland Emmerich depuis le drame Anonymous sorti en 2011 (et qui n'avait qu'un budget de 30 millions de dollars).

Alors que l'idée d'une suite avait été émise par le réalisateur avant la sortie du film, l'échec total de ce dernier est venu définitivement enterrer cette possibilité. Il avait déclaré :

"Bien sûr, Moonfall pourrait être une bonne opportunité pour poursuivre l'histoire, mais cela dépendra du succès du film. N'oubliez pas que bien que la lune tombe sur Terre, c'est juste une partie de l'intrigue secondaire. L'essentiel réside dans ce qui se cache à l'intérieur de la lune"