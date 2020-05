Moonfall : un premier acteur rejoint le nouveau film apocalyptique de Roland Emmerich

Le réalisateur Roland Emmerich est de retour derrière la caméra avec un nouveau film catastrophe : Moonfall. Aujourd'hui, on apprend que la star Josh Gad a signé pour apparaître dans le long-métrage.

Roland Emmerich c'est un peu le roi des films catastrophes. C'est lui qui a notamment réalisé Independence Day, 2012 et Le Jour d'après qui demeurent des références en la matière. En novembre dernier, le réalisateur a présenté sa dernière production : Midway. Un film de guerre dans la lignée de Pearl Harbor qui a reçu des critiques globalement satisfaisantes. Pour autant, le long-métrage a fait un énorme bide au box-office. Pour un budget de 100 millions de dollars le film n'en a rapporté que 125 millions. Du coup, Roland Emmerich préfère revenir à ses premières amours : les films catastrophes.

Moonfall se précise

Moonfall, comme son nom l'indique, racontera comment une force mystérieuse sortira la Lune de son orbite. Notre satellite naturel tombera vers la Terre, entraînant de nombreuses catastrophes sur la planète. Quelques semaines avant l'impact, une équipe hétéroclite d'astronautes se lance dans une mission ultime dans l'espace. Le but est d'empêcher la Lune de s'écraser sur la Terre, et de la sauver de l'anéantissement total. Un pitch qui rappelle quand même fortement Armageddon.

Pour le moment, le film reste très mystérieux, sans date de sortie et sans casting. Roland Emmerich vient tout juste de recruter son premier acteur. Il s'agit de Josh Gad. Ce producteur, scénariste et acteur était dernièrement à l'affiche de Little Monsters, et sera prochainement dans Artemis Fowl. Il vient de rejoindre Moonfall dans le rôle de KC Houseman, un personnage décrit comme « étrange et négligé d'une manière qui suggère un niveau élevé d'intelligence. C'est lui qui prédit la tombée de la Lune sur la Terre. »

Moonfall est écrit par Roland Emmerich, épaulé par les scénaristes Harald Kloser et Spenser Cohen. Le film a été comparé à une combinaison de 2012 et de Rencontres du Troisième Type de Steven Spielberg. Roland Emmerich résume son projet comme « une bande improbable d'inadaptés qui doivent s'unir pour sauver l'humanité lorsque la Lune tombe de son orbite et se précipite vers la Terre. »

Roland Emmerich sera également producteur sous la bannière Centropolis. Harald Kloser sera quant à lui producteur pour la boîte Street Entertainment. Ce projet marquera également la deuxième collaboration entre Roland Emmerich et la société Lionsgate. Le cinéaste est attaché au projet Moonfall depuis 2016 mais a été retardé dans son développement à cause de Midway. Affaire à suivre donc.