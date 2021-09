Moonfall : un premier trailer spectaculaire pour le film catastrophe avec Halle Berry

Roland Emmerich n'est pas le dernier à tout faire exploser dans des films à grand spectacle. Son prochain film, "Moonfall", va continuer de le prouver. La Terre est menacée par l'effondrement de la Lune et la situation s'annonce critique dans le premier trailer.

La Lune s'effondre dans Moonfall

En 1998, Bruce Willis et une équipe de choc s'envolaient dans l'espace pour détruire un astéroïde qui menaçait d'entrer en collision avec la Terre. 23 ans plus tard après Armageddon, c'est Halle Berry qui est à la tête d'une mission périlleuse dans les étoiles. Le réalisateur Roland Emmerich a enrôlé la star pour être la tête d'affiche de Moonfall, son nouveau délire à grand spectacle qui veut en mettre plein la vue. On connaît le bonhomme et son cinéma qui en fait trop, autant dire qu'on n'espère pas un moment de cinéma emprunt de finesse.

La trame va se dérouler de nos jours, alors qu'une force étrange déplace la Lune en-dehors de son orbite autour de la Terre. Ainsi, notre planète est menacée par une collision imminente. L'Humanité se rend compte de la catastrophe à venir et se prépare à la fin. Jo Fowler, employée de la NASA, va mettre en place un plan de secours pour essayer d'enrayer cette situation dramatique. Elle va recruter une équipe entière avec laquelle elle s'envolera dans l'espace pour inverser la tendance. C'est donc entre les mains de quelques personnes que va être le destin de notre chère planète bleue.

Moonfall ©Metropolitan Films

Des premières images explosives

En plus d'Halle Berry, Roland Emmerich est allé chercher un casting plutôt sympathique : Charlie Plummer, Patrick Wilson, Donald Sutherland, Michael Peña et John Bradley. Tout ce beau monde se montre dans la première bande-annonce qui vient d'être dévoilée. Amateurs de cinéma raffiné, passez votre chemin. Ici, ça empile les scènes d'action et les moments de bravoure, toujours avec un sens du réalisme plutôt aléatoire. L'élément étonnant qui intrigue est la raison qui a poussé la Lune à dévier. Les images n'en montrent pas trop sur ce point, en teasant une sorte de menace alien difficile à décrire.

On n'attend jamais grand chose d'un film signé Roland Emmerich, et c'est la meilleure façon d'être surpris dans le bon sens. Moonfall a l'air au moins de nous en donner pour notre argent avec un sens du grand spectacle assumé. La sortie est prévue le 9 février prochain en France, uniquement dans les salles.