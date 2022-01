Moonfall : une ultime et spectaculaire bande-annonce avant la collision

Le film de science-fiction "Moonfall" de Roland Emmerich se montre une dernière fois avant sa sortie au cinéma dans une bande-annonce démentielle et effrayante, et personne n'est prêt pour ce spectacle.

Roland Emmerich, agent du chaos

Après la comète de Don't Look Up, c'est maintenant la Lune de Moonfall qui va poser un sérieux problème aux habitants de la planète Terre. La fin du monde est une tendance lourde de notre actualité et ce n'est peut-être pas pour déplaire à Roland Emmerich, tant le réalisateur aime en effet en faire des films. L'idée de Moonfall est ainsi comme celle de ses précédents films : délicieusement démesurée. Et ce qui rend impatient, c'est que du côté de la réalisation, les images de la nouvelle bande-annonce (en tête d'article) confirment que le spectacle sera plus que jamais au rendez-vous.

Moonfall ©Metropolitan FilmExport

Pour mémoire, le synopsis de Moonfall voit ainsi très, très grand :

Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son orbite et la précipite vers la Terre. L’impact aura lieu dans quelques semaines, impliquant l’anéantissement de toute vie sur notre planète. Jo Fowler, ancienne astronaute qui travaille pour la NASA, est convaincue de détenir la solution pour tous nous sauver, mais seules deux personnes la croient : un astronaute qu’elle a connu autrefois, Brian Harper, et un théoricien du complot, K.C. Houseman. Ces trois improbables héros vont tenter une mission impossible dans l’espace… et découvrir que notre Lune n’est pas ce que nous croyons.

Une force mystérieuse, du désastre planétaire et de l'héroïsme

Avec ses 150 millions de dollars de budget et un très solide casting composé notamment de Patrick Wilson, Halle Berry, John Bradley et Michael Peña, Moonfall promet donc du spectacle dans la plus pure lignée de l'oeuvre de son réalisateur. Le film, attendu pour le 9 février 2022 dans nos salles, est co-écrit par Roland Emmerich avec le scénariste du film Extinction Spenser Cohen. Sans oublier évidemment son proche et fidèle collaborateur Harald Kloser, à la fois compositeur de la musique et scénariste de beaucoup des films d'Emmerich. Alors, prêts pour