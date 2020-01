Morbius : Jared Leto devient un vampire dans la bande-annonce

Vous avez aimé ? Partagez :

Jared Leto a déjà fait une incursion dans le monde des super-héros avec « Suicide Squad ». Il ne pourra pas reprendre son rôle de Joker mais se consolera en devenant Morbius, dans le film éponyme sur l’anti-héros issu de l’univers Spider-Man. Il s’illustre dans le premier trailer disponible ci-dessus.

Sony est déterminé à utiliser les personnages tirés des comics Spider-Man sans pour autant mettre en scène le héros voltigeur. Tout aurait pu changer si le studio avait effectivement cessé son accord avec Marvel pour que l’Homme-Araignée soit dans le MCU. Après quelques semaines d’incertitude, les deux camps ont annoncé collaborer sur un troisième film. L’univers étendu avait encore besoin de Spider-Man, ne serait-ce que pour lui offrir une fin digne de son nom avant qu’il ne retourne chez son propriétaire. Sony n’a pas attendu de le récupérer pour commencer un réseau de films de son côté. Le premier a voir le jour aura été Venom, duquel on ne pense pas beaucoup de bien. L’un des méchants les plus forts de la galaxie Spidey aura même le privilège de faire son retour dans une suite, cette fois dirigée par Andy Serkis. En parallèle, c’est un film Morbius qui a été mis en chantier.

Jared Leto incarne ce scientifique atteint d’une maladie incurable qui se transforme en vampire quand il teste sur lui un remède expérimental. Assoiffé de sang, il va mettre ses pouvoirs au service d’une noble cause en traquant des criminels qui méritent une sanction exemplaire. Anti-héros dans la veine de Venom, Morbius se montre dans la première bande-annonce. Jared Leto avait déjà délivré une prestation en roue libre dans Suicide Squad et il reste dans une veine similaire devant la caméra de Daniel Espinosa. On espère pour lui qu’il va vivre une meilleure expérience que chez DC.

Un Morbius pas trop violent

Comme pour Venom, pas de Rated R avec Morbius. Le film tente de respecter l’univers et l’ambiance inhérente au personnage sans s’autoriser de grosses envolées horrifiques. C’est encore une fois dommage que Sony y aille avec le frein à main. Venom et lui sont deux personnages intéressants si on ne fait pas n’importe quoi avec, et ils pourront encore plus gagner en amplitude si, un de ces jours, ils croisaient le chemin de Spider-Man. Morbius n’a pas l’air, dans cet aperçu, d’un film trop violent. Même si le plan final sur l’anti-héros rassure quelque peu – le design a l’air assez réussi.

On remarquera qu’un plan dans la rue montre un graffiti de Spider-Man contre un mur. Sony multiple les éléments dans ce trailer pour qu’on comprenne que l’univers est connecté avec les films de l’Homme-Araignée, même s’ils sont inclus dans le MCU. Et l’apparition de Michael Keaton (le Vautour de Homecoming) dans les dernières secondes montre qu’un univers étendu est en train de se mettre en place. À voir comment cela sera développé par la suite.

Morbius est attendu le 5 août 2020 dans les salles.