Ce soir à la TV : un des pires échecs pour un film Marvel au cinéma

Rendez-vous ce soir sur TMC pour découvrir pour la première fois en clair ce film sorti en 2022 qui met en scène un personnage Marvel bien connu des fans de Spider-Man. Il s'agit de "Morbius" porté par Jared Leto, qui a été un des pires échecs pour un personnage de la maison des idées au cinéma.

Morbius : quand Marvel se plante au box-office

Sorti en mars 2022, le film Morbius fait partie de l'univers étendu des personnages Marvel dérivés de Spider-Man appartenant à Sony. Si le studio ne possède plus l'exclusivité des droits d'exploitation de l'homme-araignée au cinéma depuis qu'ils ont été rachetés par Disney (et qu'il a donc rejoint le MCU), il détient en revanche toujours les droits sur les personnages adjacents à son univers, comme Venom, et donc Morbius.

Après deux films consacrés à Venom qui ont connu un énorme succès au box-office (près d'un milliard et demi de dollars de recettes mondiales), Sony a souhaité réitérer l'exploit en offrant une adaptation cinématographique à l'antagoniste Morbius, ici incarné par Jared Leto.

Pour rappel, le film plonge le spectateur dans l'histoire du Dr Michael Morbius, un brillant biochimiste atteint d'une maladie sanguine rare et mortelle. Désespéré de trouver un remède pour sauver non seulement sa vie, mais aussi celles des autres souffrant de la même condition, Morbius se lance dans une expérimentation audacieuse. En combinant l'ADN des chauves-souris avec le sien, il cherche à exploiter leurs propriétés régénératives uniques.

L'expérience semble être un succès au départ, car Morbius se découvre doté de capacités surhumaines, notamment une force, une vitesse et une capacité de guérison accrues. Cependant, ces nouveaux pouvoirs s'accompagnent d'une soif insatiable de sang humain, transformant Morbius en une créature semblable à un vampire. Tiraillé entre son désir de guérir et les conséquences mortelles de ses actes, Morbius lutte pour contrôler ses instincts prédateurs tout en échappant à la fois aux autorités et à d'autres ennemis qui cherchent à exploiter ses capacités pour leurs propres intérêts.

Un échec cuisant

Dôté d'un budget de production estimé entre 75 et 83 millions de dollars (sans les coûts marketing), Morbius n'a récolté que 167 millions de dollars de recettes au box-office mondial, ce qui en fait un des pires échecs pour un personnage Marvel au cinéma. Avec un score si faible, un Morbius 2, qui avait pourtant été teasé à la fin du film grâce à une scène post-générique dans laquelle on apercevait le Vautour (le personnage incarné par Michael Keaton dans le MCU), a été définitivement enterré.

Comme Venom, le film avait reçu des critiques très négatives. Mais contrairement au premier, il n'a pas eu la faveur du public en salles.