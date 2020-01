Morbius : pourquoi ce personnage est-il dans la bande annonce ?

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Morbius

La première bande annonce de « Morbius » réserve une surprise de taille. En effet le tout dernier plan du trailer dévoile le retour d’un personnage bien connu des aficionados du Marvel Cinematic Universe (MCU).

La bande-annonce de Morbius a dévoilé une surprise de taille. Dans les dernières secondes de la vidéo, on aperçoit en effet Michael Keaton qui interprétait le Vautour dans Spider-Man : Homecoming, ce qui n’a évidemment pas manqué de faire énormément réagir les fans.

Le retour du Vautour ?

Rien ne vient officiellement confirmer que Michael Keaton interprétera le Vautour. Mais logiquement, sa participation au film Morbius annonce le retour de cet antagoniste culte de Spider-Man : Homecoming. La présence de ce personnage signifie-t-elle que Morbius est dans le MCU ? Oui et non.

La présence du (possible) Vautour et du graffiti « murderer » sur une photo de Spider-Man font directement référence au MCU. Ce tag à l’encontre du tisseur renvoie à la fin de Spider-Man : Far From Home où Peter Parker se retrouve accusé de meurtre et va devoir continuer sa profession de super-héros en tant que hors la loi. Si la présence du Vautour se confirme, Morbius serait donc directement connecté aux films Spider-Man du MCU. Mais cette connexion est sans doute unilatérale. C’est à dire que Morbius n’apparaîtra certainement pas dans un film du MCU.

Sony a renégocié les termes de son contrat avec Disney il y a quelques mois quand le studio a menacé de récupérer Spider-Man définitivement. Dans ce nouvel accord, Sony a réussi à gagner le droit d’utiliser les personnages de l’univers Spider-Man comme bon lui semble. Ce qui explique la présence de Michael Keaton pourtant utilisé par Marvel Studios. En tout cas un pont est réellement créé entre les deux studios à l’occasion de ce caméo. Un pont qui permettra sans doute de revoir Tom Holland prendre le costume de Spider-Man dans l’univers super-héroïque de Sony.

Le début des Sinister Six ?

La dernière fois que le Vautour est apparu c’est dans la scène post-générique de Spider-Man : Homecoming. Il est envoyé en prison et se retrouve confronté au Scorpion. Ce dernier lui demande l’identité secrète de Spider-Man mais il refuse de la révéler. Dans la bande-annonce de Morbius le personnage porte encore son uniforme de prisonnier, suggérant qu’il vient de s’évader. Il salue Morbius par son vrai nom et lui demande s’il « s’est lassé de faire le bien ? ».

Beaucoup de fans voient cette annonce comme le début de la création des Sinister Six. Il s’agit d’une équipe de super-vilains issus de l’univers Spider-Man qui s’allient pour écraser l’araignée. Sony avait déjà tenté l’expérience à l’occasion de la saga Amazing Spider-Man mais rien n’avait abouti.

Cette fois, il semblerait que le Vautour soit à l’origine de l’alliance. Ce dernier pourrait être l’équivalent de Nick Fury et montera une équipe de super-vilains en commençant par Morbius. Ainsi, l’intérêt pour les films super-héroïques de Sony prend une toute autre ampleur.

La sortie de Morbius est prévue le 5 août 2020.