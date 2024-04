Ce soir à la TV : ce film de guerre avec Marlon Brando a été un énorme échec financier

"Morituri" passe ce soir sur Arte. Un film de guerre porté par Marlon Brando et Yul Brynner, qui a été un gros échec au box-office malgré une grande performance d'acteur.

Morituri : une histoire de sabordage et de nazis

Réalisé par Bernhard Wicki, Morituri (1965) est, sur le papier, un film de guerre plutôt original. Basé sur le roman éponyme de Werner Jörg Lüddecke, le long-métrage traite de la Seconde Guerre mondiale en concentrant son histoire sur un navire marchand contrôlé par les nazis. Le capitaine Muller (Yul Brynner), en charge de surveiller le bateau pendant qu'il transporte une cargaison de caoutchouc, a reçu l'ordre de le détruire en cas d'attaque. Ce que ne souhaitent évidemment pas les alliés. C'est pour cette raison que les services secrets britanniques envoient Robert Crain (Marlon Brando), un pacifiste allemand qui a déserté au début de la guerre. Ce dernier est alors obligé de s'infiltrer au sein du navire pour tenter d'empêcher son sabordage.

Morituri ©20th Century fox

Sur place, il découvre que le capitaine Muller est bien plus complexe qu'il ne le pensait. Un véritable patriote allemand, mais dont les valeurs humanistes sont en contradiction avec les nazis. C'est cette complexité des personnages qui rend intéressant Morituri et participe au suspense du film. Car en plus du capitaine Muller se trouve le premier officier Kruse (Martin Benrath), véritable fanatique qui, lui, surveille de près son supérieur. Ainsi qu'Esther (Janet Margolin), une juive allemande qui a été violée et torturée avant d'être faite prisonnière. Le film réuni ainsi un équipage varié et des protagonistes qui ne savent jamais s'ils peuvent véritablement se faire confiance.

Un des nombreux échecs commerciaux de Marlon Brando

L'originalité du scénario et la grande performance de Marlon Brando n'ont pas été suffisants pour convaincre à l'époque. L'acteur avait en effet été salué par plusieurs critiques. Mais cela n'a pas empêché Morituri d'être un échec commercial. Réalisé avec un budget de plus de 6 millions de dollars, soit l'équivalent de 60 millions de dollars aujourd'hui, le film devait rapporter au moins 10,5 millions de dollars de recettes pour devenir rentable. Il n'engrangea finalement qu'un peu plus de 4 millions de dollars. Ce fut donc une perte financière importante pour la 20th Century Fox qui distribuait Morituri. Mais ce ne fut pas le seul échec de Marlon Brando durant cette période.

En effet, juste avant Morituri, l'acteur avait joué dans Le Vilain Américain (1963) et Les Séducteurs (1964) qui n'avaient pas rapporté davantage. Et par la suite, il participa à d'autres échecs commerciaux. L'acteur semblait alors de moins en moins intéressé par son métier, déclarant même en interview ne pas savoir ce qu'il voulait faire. Mais quelques années plus tard, Le Parrain (1972) changea la donne et relança la carrière de Marlon Brando.

Enfin, pour Morituri, il y eut en guide de lot de consolation deux nominations aux Oscars en 1966, pour la meilleure photographie en noir et blanc et pour les meilleurs costumes.