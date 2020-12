Mort à 2020 : le faux documentaire Netflix par le créateur de Black Mirror se dévoile en images

Le futur faux documentaire porté par le créateur de "Black Mirror" se dévoile en images. Intitulé "Mort à 2020", le film produit par Netflix et réalisé par Charlie Brooker vient de proposer son premier court teaser.

Mort à 2020

Charlie Brooker, notamment célèbre pour avoir créé la série d'anthologie Black Mirror est de retour sur Netflix avec un nouveau projet. Intitulé Mort à 2020, il s'agit d'un faux documentaire qui reviendra sur les événements de cette triste année, dictée par les lois du Covid-19. Charlie Brooker semble laisser Black Mirror de côté pour le moment. Après cinq saisons, il préfère faire une pause et passer à autre chose. Avec Mort à 2020, il va retomber dans la satire politique, mais avec un aspect plus comique que le sérieux d'anticipation de sa série phare.

Premier teaser

Mort à 2020 dévoile ses toutes premières images. Enfin, en réalité, le teaser n'apporte pas grand chose de plus, si ce n'est la confirmation d'un casting assez imposant, le titre du projet et le ton que celui-ci emploiera. Ce premier teaser est accompagné de nombreux slogans chocs pour capter l'attention de l'audience comme : « Mort à 2020 est l'émission cathartique que vous n'oublierez jamais sur une année que vous souhaiteriez oublier le plus rapidement possible ». Mort à 2020 sera une satire originale Netflix qui retrace cette épouvantable année 2020. Tourné comme un documentaire, le film mêlera les témoignages de personnalités fictives, mondialement célèbres et des images d'archives de ces douze derniers mois. Le projet réunit un casting assez imposant pour le moment composé de Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Leslie Jones, Diane Morgan, Cristin Milioti, ou encore de Joe Keery.

Charlie Brooker ©Deadline

Le long-métrage devrait évidemment s'inscrire dans la lignée de Black Mirror. Mort à 2020 sera sûrement la représentation d'un regard critique sur une société en perdition. Charlie Brooker ne s'aventure en effet pas totalement dans l'inconnu avec ce projet. Avant de se faire mondialement connaître grâce à Black Mirror, il a animé une émission de télé de 2006 à 2016, intitulée Wipe, dans laquelle il portait un regard satirique sur les événements de son époque. En attendant, on vous laisse avec ces premières images pour une sortie courant 2021.