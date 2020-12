Mort à 2020 : une bande-annonce pour le faux documentaire de Charlie Brooker

L'année 2020 restera dans les mémoires pour de mauvaises raisons. En guise de bouquet final, Charlie Brooker (le créateur de "Black Mirror") va sortir sur Netflix "Mort à 2020", un faux documentaire qui passera en revue les événements de ces derniers mois. Découvrez la première bande-annonce.

Mort à 2020 : une rétrospective comique sur cette année

Quand on aura laissé 2020 pour de bon derrière nous et que l'on se remémorera cette fameuse année, on aura de quoi dire à son sujet. L'apparition de ce terrible coronavirus a en effet considérablement forcé le monde à changer ses habitudes, jusqu'à nous faire vivre des expériences inédites comme celle du confinement. Après avoir scruté les travers de nos sociétés dans Black Mirror, Charlie Brooker va ainsi continuer de poser un regard acerbe sur notre monde avec Mort à 2020. Un titre qui en dit déjà long, comme s'il s'annonçait comme la conclusion parfaite à ses douze derniers mois.

Nul doute que ce n'est pas avec lui que la pandémie s'arrêtera mais en rigoler pourra faire du bien. Ce faux documentaire (un mockumentary, chez nos amis anglophones) va mettre des stars dans la peau de présumés experts, politiques ou citoyens, pour qu'ils nous parlent de ce que nous sommes en train de vivre. Si la bande-annonce publiée par Netflix adopte une voix-off qui se la joue sérieuse, l'aspect comique sera prédominant. Charlie Brooker a envie de se moquer de pas mal de monde et on peut donc compter sur lui pour que certains en prennent pour leur grade. Le réalisateur a réussi à attirer dans son casting des stars comme Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Samson Kayo ou encore Leslie Jones.

L'aperçu se montre assez avares en gags et ne montre pas vraiment les meilleures scènes qui nous attendent. Tant mieux, sommes-nous tentés de dire, car on a trop l'habitude de ces bandes-annonces qui nous donnent tout en avance. Là, on doit se contenter d'une apparition déjà bien drôle d'Hugh Grant ou encore d'une petite vanne basée sur le Titanic. Connaissant Charlie Brooker, il a concocté un film qui saura analyser, par le biais de l'humour, les mauvais aspects de la crise sanitaire. Notamment la gestion par le gouvernement américain. Ou encore les fumeuses théories du complot que l'on peut voir émerger. Mort à 2020 arrivera pile à temps avant le passage à l'année prochaine, le 27 décembre prochain.