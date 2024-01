Mort d'Adan Canto, acteur de Designated Survivor et X-Men

L'acteur Adan Canto, connu pour ses rôles dans les séries "Designated Survivor" et "The Cleaning Lady", est mort à 42 ans des suites d'un cancer de l'appendice.

Adan Canto est mort à 42 ans

C'était un visage que les adeptes de séries connaissaient bien, que ce soit en tant que disciple d'un tueur dans The Following (2013) ou en chef de cabinet de la Maison-Blanche dans Designated Survivor (2016-2019). Âgé de 42 ans, l'acteur Adam Canto est mort ce lundi 8 novembre, a annoncé Variety. Né le 5 décembre 1981 à Ciudad Acuña au Mexique, le comédien se battait contre un cancer de l'appendice. Warner Bros. Television et Fox Entertainment lui ont rendu hommage dans un communiqué relayé par le média américain :

Nous avons le cœur brisé en apprenant le décès d'Adan Canto. Acteur merveilleux et ami très cher, nous avons été honorés de le compter parmi les familles de Warner Bros. Television et de Fox Entertainment depuis ses débuts aux États-Unis dans 'The Following' il y a plus de dix ans.

Le communiqué évoque également sa participation dernièrement à The Cleaning Lady, et met en avant sa "performance puissante qui a mis en valeur son talent artistique, son registre, sa profondeur et sa vulnérabilité". Adam Canto laisse derrière lui sa femme Stephanie Ann Canto et leurs deux enfants.

De The Following à The Cleaning Lady

La carrière d'Adan Canto débute au début des années 2010 au Mexique. Il apparait autant dans des séries que des films et ne tarde pas à attirer l'attention d'Hollywood. Dès 2013, il devient un des personnages secondaires marquants de The Following, aux côtés de Kevin Bacon et James Purefoy. Puis, l'année suivante, on le voit apparaître dans X-Men : Days of Future Past dans le rôle du super-héros Solar. Il reste cependant davantage associé à des programmes du petit écran, comme Mixoloy (2013-2014) et Narcos (2015), série Netflix dans laquelle il interprète le Ministre Lara.

Adan Canto - Designated Survivor ©ABC

C'est alors en 2016 qu'il obtient l'un de ses rôles les plus notables et récurrents avec Designated Survivor. Durant trois saisons, Adan Canto incarne Aaron Shore et fait face à Kiefer Sutherland qui passe du jour au lendemain de secrétaire au Logement et au Développement urbain à président des États-Unis. Après l'annulation de cette série, l'acteur rejoint le casting de The Cleaning Lady (2021-2022), portée par Elodie Yung.

Ces dernières années, on avait enfin pu le voir dans plusieurs films comme 2 Hearts (2020), Meurtrie (2021) de et avec Halle Berry, ou encore Agent Game (2022) aux côtés de Mel Gibson.