Mort de Carl Weathers : les larmes aux yeux, Sylvester Stallone lui rend un vibrant hommage

Sylvester Stallone, la gorge nouée, a rendu un hommage vibrant à Carl Weathers, son ami et partenaire de jeu dans la saga Rocky, disparu ce 1ᵉʳ février à l'âge de 76 ans. Une grande complicité était née entre eux dès le premier film de la saga, et ils étaient restés proches depuis. Une disparition qui affecte beaucoup l'interprète du boxeur.

Carl Weathers nous a quittés à l'âge de 76 ans

C'est hier, 2 février, que la triste nouvelle est tombée : le comédien Carl Weathers, mondialement connu pour avoir tenu le rôle d'Apollo Creed dans les quatre premiers films de la saga Rocky, s'est éteint le 1ᵉʳ février, à l'âge de 76 ans. Ses proches ont indiqué qu'il était décédé "paisiblement dans son sommeil".

En plus de son rôle d'Apollo Creed, il était également célèbre pour ses rôles dans Predator, mais aussi pour son interprétation de Greef Karga dans la série Star Wars The Mandalorian, diffusée sur Disney+.

Sa disparition a plongé de très nombreux cinéphiles dans la nostalgie, tant il a marqué les esprits avec son rôle d'Apollo Creed dans la saga Rocky. Son héritage s'était d'ailleurs poursuivi avec la saga Creed, dans lequel son fils, Adonis (Michael B. Jordan), devenait à son tour un boxeur exceptionnel.

L'hommage poignant de Sylvester Stallone

C'est dans une vidéo postée sur son compte Instagram il y a quelques heures que Sylvester Stallone, son ami, et ex-partenaire de jeu dans la saga Rocky, a rendu hommage à Carl Weathers, la gorge nouée. Il s'est exprimé devant une peinture représentant Rocky et Apollo se battant sur le ring.

Dans cet hommage, l'interprète de Rocky Balboa est revenu sur leurs décennies d'amitié et sur l'admiration qu'il lui portait :

Aujourd'hui est un jour profondément triste pour moi. Je suis tellement affecté que c'est difficile à exprimer. Carl Weathers a joué un rôle majeur dans ma vie et mon succès. La première fois que je l'ai vu, j'ai su qu'il était exceptionnel.

Sans lui, 'Rocky' n'aurait jamais été ce qu'il est. Il brillait par sa voix, sa stature, son charisme et ses talents sportifs, mais surtout par son cœur et son âme. Sa disparition est une tragédie. Il était extraordinaire et j'ai été incroyablement chanceux de partager une partie de sa vie. Apollo, continue de combattre.

En 2017, Carl Weathers et Sylvester Stallone s'étaient retrouvés sur la scène des Golden Globes, pour remettre le prix du meilleur film à Moonlight de Barry Jenkins. Un an plus tard, le premier avait rendu hommage au deuxième au festival de Santa Barbara, avec toujours autant de complicité.