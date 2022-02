Mort d'André Wilms : l'acteur de La Vie est un long fleuve tranquille est décédé

Son visage a marqué les spectateurs de La Vie est un long fleuve tranquille, L'Enfer ou encore Le Havre. Le comédien André Wilms s'est éteint à l'âge de 74 ans, comme l'a annoncé le journaliste Didier Péron ce jeudi 10 février 2022.

Après une formation de plâtrier, l'acteur né en 1947 à Strasbourg quitte l'Alsace dans sa jeunesse pour tenter sa chance à Toulouse. Travaillant en tant que machiniste au Théâtre Sorano de Maurice Sarrazin, il prend conscience de sa vocation artistique.

Il débute sa carrière d'acteur sur les planches dans les années 70. Il apparaît dans des pièces aussi variées qu'Ils allaient obscurs sous la nuit solitaire d'après Samuel Beckett, Tartuffe de Molière, La Nuit des chasseurs de Georg Büchner ou Le Pôle de Vladimir Nabokov.

L'arrivée d'André Wilms au cinéma se fait un peu plus tard, au début des années 80. En 1984, Gérard Depardieu le dirige dans son premier film en tant que réalisateur, Le Tartuffe. En 1988, l'acteur incarne Jean Le Quesnoy, le père de famille rigide, catholique et bourgeois de La Vie est un long fleuve tranquille. Par la suite, le comédien retrouve le cinéaste Étienne Chatiliez pour Tatie Danielle, Tanguy et La Confiance règne.

André Wilms est aussi un acteur fétiche du réalisateur finlandais Aki Kaurismäki. Ensemble, ils tournent La Vie de bohème, Les Leningrad Cowboys rencontrent Moïse, Juha et Le Havre. Il tourne également sous la direction de Claude Chabrol pour L'Enfer, de Jean-Jacques Beineix pour Roselyne et les lions, de Patrice Leconte pour Monsieur Hire, de François Ozon pour Ricky ou encore de Philippe Garrel pour Le Sel des larmes. Des projets qui, comme au théâtre, témoignent de son éclectisme.

En 2017, André Wilms livre aussi une interprétation poignante dans Ôtez-moi d'un doute. Dans cette comédie de Carine Tardieu, son personnage faisant preuve d'une douceur particulièrement touchante se lie d'amitié avec François Damiens, sans savoir que ce dernier est possiblement son fils.

Au cours d'un entretien accordé à Libération en 2012, André Wilms déclare à propos de la vieillesse et de la fin de sa carrière :

Quand on est vieux, on a moins envie de claquer de portes, car on sent que la dernière va bientôt claquer sur vous, et qu’elle sera définitive. Chaque heure passée est une heure de moins dans le cercueil. J’aimerais finir dans un claque, justement. Mais avant, j’aimerais former un groupe de panthères grises, en France. Elles existent encore aux Etats-Unis, je crois. A nos âges, personnes ne nous mettra en prison. On pourrait recommencer à piller Fauchon. J’invite tous les acteurs non reconnus par la profession à venir, le 12 septembre 2012, piller avec moi la grande épicerie du Bon Marché, et à redistribuer ensuite notre butin.