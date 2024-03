Mort du comédien Daniel Beretta, voix française emblématique d'Arnold Schwarzenegger

Daniel Beretta, le comédien de doublage et voix française d'Arnold Schwarzenegger nous a quittés à l'âge de 77 ans. C'est toute une génération qui est en deuil, seulement quelques semaines après la disparition d'Alain Dorval, voix mythique de Sylvester Stallone.

Daniel Beretta nous a quittés

Ce 23 mars, le monde du cinéma et du doublage français a perdu l'une de ses figures les plus emblématiques, Daniel Beretta, décédé à l'âge de 77 ans. C'est son ami Michel Vigné, également comédien de doublage émérite, qui a annoncé la triste nouvelle. Connu principalement pour avoir prêté sa voix à Arnold Schwarzenegger dans une trentaine de films (dont la saga Terminator et True Lies), sa disparition marque la fin d'une ère pour les cinéphiles, surtout ceux ayant grandi dans les années 1990.

Daniel Beretta n'était pas seulement un acteur de doublage. Sa carrière multifacette l'a vu exceller par ailleurs en tant que chanteur, compositeur, et même acteur de théâtre musical. Avant de devenir la voix française de Schwarzy, Daniel Beretta avait déjà marqué le paysage culturel français. Dans les années 1960 et 1970, il avait brillé sur la scène musicale, notamment en incarnant Jésus dans la version française de la comédie musicale "Jesus Christ Superstar". Son talent de parolier s'est également illustré dans sa collaboration avec Nino Ferrer pour "La Rua Madureira", une chanson restée dans les mémoires.

Une grande carrière

La contribution de Daniel Beretta au monde du doublage est inestimable. Outre Arnold Schwarzenegger, il a prêté sa voix à des personnages de films d'animation cultes comme Lumière dans La Belle et la Bête et le maire dans L'Étrange Noël de Monsieur Jack. Sa capacité à infuser chaque rôle d'une présence unique l'a rendu incontournable dans l'industrie. La diversité de son talent se reflète également dans sa participation à des projets variés, allant du doublage de films d'animation japonaise comme Ghost in the Shell à des jeux vidéo, où il a notamment incarné Sam Fisher dans Splinter Cell et la voix du personnage titre dans Duke Nukem.

La nouvelle de son décès survient quelques semaines après celle d'Alain Dorval, la voix française de Sylvester Stallone, créant une onde de choc parmi les amateurs de doublage et de cinéma. Michel Vigné, figure emblématique du doublage français, a rendu hommage à Beretta sur les réseaux sociaux, le qualifiant d'"ami, frère, pote".

La perte de Daniel Beretta est ressentie par beaucoup comme la fin d'une époque. Sa voix a accompagné des générations de Français au cinéma, et il restera un symbole de l'âge d'or du doublage français de la "génération VHS".