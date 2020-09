Mort de Chadwick Boseman : la lettre déchirante de Michael B. Jordan

L'acteur Michael B. Jordan a publié sur ses réseaux sociaux une lettre émouvante adressée à son ami, à son "frère", Chadwick Boseman, décédé à la suite d'un cancer colorectal.

Disparu dans la nuit du 29 août suite à un cancer colorectal, Chadwick Boseman a reçu des hommages du monde entier et notamment de la part de ses collègues de Marvel Studios, tels que Mark Ruffalo, Chris Evans ou encore Angela Bassett qui interprétait sa mère dans le film Black Panther. Un seul manquait à l'appel et pas des moindres : Michael B. Jordan.

Une histoire de frères

Considérant le roi du Wakanda comme son modèle depuis que les acteurs ont joué le même rôle dans la série La Force du Destin, Michael B. Jordan a toujours fait preuve de respect envers Chadwick Boseman qualifiant ce dernier de "légende et de héros" dans un long post Instagram :

Les légendes et les héros que tu nous as montrés... vivront pour toujours. Mais ce qui fait le plus mal c'est que je comprends maintenant à quel point TU étais une légende et un héros.

Très proche en dehors des plateaux de tournages, ils ont pu se retrouver devant la caméra avec le film Black Panther. En effet, tandis que Chadwick Boseman interprétait le rôle éponyme, de son côté, Michael B. Jordan jouait le personnage nommé N'Jadaka, également appelé Erik Stevens et plus connu sous le nom de Killmonger. Dans cette production signée Marvel Studios sortie en 2018, les deux personnages se trouvent être rivaux. Alors que le roi T'Challa vient d'être couronné, son cousin N'Jadaka veut récupérer sa part du trône affirmant que son père N'Jobu a été tué par son frère, et ancien roi du Wakanda, T'Chaka. La confrontation est donc totale entre les deux personnages se terminant par la victoire de Black Panther.

Ayant blessé mortellement son cousin, T'Challa propose à N'Jadaka de le soigner, ce que ce dernier refuse. Même si tout le film relate la rivalité des deux personnages, la finalité montre que même dans l'adversité, le respect est immense entre eux. Un respect qui est visible aussi dans la vie de tous les jours.

"J'aurais aimé qu'on ait plus de temps."

Les paroles de Michael B. Jordan ont résonné dans le monde entier. En effet, le message publié dans la nuit sur Instagram a déjà totalisé près de 4,3 millions de mentions "j'aime" pour près de 67.000 commentaires, ce qui est assez conséquent pour une si courte période. Évidemment affecté par la mort de son "frère", il a tenu a rappeler à quel point Chadwick Boseman a compté dans sa vie et influencera à jamais.

Tu m'as montré comment être meilleur, comment atteindre ses objectifs et créer un héritage. Que tu le saches ou non, je t'observais, j'apprenais constamment, motivé par ta grandeur.

Le temps qui passe est ce que l'acteur a souligné dans sa lettre estimant ne pas avoir assez profité pour pouvoir lui dire ce qu'il ressentait au fond de lui :

J'aurais aimé qu'on ait plus de temps. Je sais à présent, encore plus que jamais, que notre temps est court en compagnie des gens qu'on aime et qu'on admire. Ton honnêteté me manquera, ta générosité, ton sens de l'humour et tes dons incroyables aussi. Ça me manquera d'avoir le privilège de partager des scènes avec toi. Je ferai attention à vivre la fin de ma vie de la façon dont tu as vécu la tienne. Avec grâce, courage et sans regrets. 'Est-ce votre roi ?' Oui. Il. Est. Mon. Roi. Reste au pouvoir, mon frère.

Le monde a été affecté par la disparition de l'acteur de 43 ans. Seulement comme le dit son personnage dans le film Captain America : Civil War : "La mort ne signifie pas la fin".