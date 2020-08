Mort de Chadwick Boseman : Marvel rend un vibrant hommage à sa Black Panther

Chadwick Boseman, star de "Black Panther, s'est éteint à l'âge de 43 ans des suites d'un cancer. Marvel lui a rendu un vibrant hommage dans une longue vidéo à découvrir en une d'article.

Marvel salue son roi

Dans une nouvelle vidéo, Marvel a voulu rendre grâce au talent de Chadwick Boseman, acteur décédé à 43 ans des suites d'un cancer du colon. On y voit l'acteur, souriant et attentif, sur les tournages et avant-premières des différents longs-métrages étiquetés de la maison des idées. Des membres de la production jusqu'à ses co-stars à l'écran, tous ont des mots honorables pour saluer le talent de l'immortel Black Panther.

Nate Moore, producteur exécutif sur le film, rappelle que c'est sa performance toute en dignité dans 42 qui l'a persuadé de lui offrir le rôle principal. Kevin Feige parle de lui comme d'un acteur incroyable qui allait s'adapter parfaitement au MCU. Nous voyons aussi dans la vidéo sa présentation officielle au public par Robert Downey Jr et Chris Evans sous les hourras d'un public instantanément conquis. Ryan Coogler, réalisateur de Black Panther, trouve de nombreux point communs entre l'acteur et le personnage. Les deux sont nobles, maîtres en arts martiaux et ont eu la responsabilité de jouer des rôles importants pour lesquels il faut avoir les épaules solides.

Du côté de ses partenaires, c'est le même respect qui se dessine entre les mots. Scarlett Johannson le décrit comme un acteur professionnel et émouvant qui donnait beaucoup à ses partenaires. Robert Downey Jr. parle d'un homme intéressant, intelligent et dynamique qui fut surpris par l'amour qu'il reçut pour le rôle qui en fit un symbole culturel.

Sur des images d'archives, Chadwick Boseman se confie sur sa découverte de l'importance que Black Panther avait pour le public. Il se demandait au départ quelle conséquence bénéfique son interprétation pouvait avoir sur le monde. Avait-elle même de la valeur ? L'acteur répond par l'affirmative car, non seulement elle aidait les spectateurs à s'échapper, mais elle leur donnait également de l'espoir. La vidéo se termine sur un émouvant "Tu seras toujours notre roi".

Chadwick Boseman : les hommages d'Hollywood

La mort de l'acteur de 43 ans a attristé ses nombreux admirateurs et ceux qui ont travaillé avec lui. Sur Twitter, les hommages ont plu comme des larmes sur le costume désormais vide du valeureux super héros. Chris Evans était dévasté, au-delà d'avoir le cœur brisé. Chadwick était spécial. Un vrai original. Il salue "un artiste profondément engagé et constamment curieux qui avait encore beaucoup de performances incroyables à créer".

Robert Iger, président de Disney, se souvient de la puissance, de la dignité et de la profondeur que l'acteur a insufflées à son interprétation de T'Challa. Brisant les mythes et les stéréotypes, il est devenu un héros et une inspiration pour des millions de personnes.

Forest Whitaker se souvient également de sa lumière qui a illuminé ses jours et qui continuera néanmoins à le faire dans son cœur et son âme.

La démocratie salue sa royauté

Même les politiques n'ont pas manqué de mettre en lumière l'impact que l'acteur a eu sur la population américaine. Joe Biden, candidat démocrate à la présidence, a en effet honoré l'acteur. Il a confié que le vrai pouvoir de Chadwick Boseman était plus grand que tout ce que l'on avait pu voir à l'écran. Pour lui, ses performances dans Black Panther et 42 ont inspiré des générations entières, leur montrant qu'elles pouvaient devenir tout ce qu'elles souhaitaient, même des super-héros.

Kamala Harris, la sénatrice de Californie, salue son ami brillant, gentil, érudit et humble parti trop vite dont la vie a pourtant eu un impact sur celles des autres.

Le décès soudain de Chadwick Boseman a choqué le monde entier. Les hommages ne vont donc pas manquer de continuer à affluer pendant de longues semaines.