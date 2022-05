Mort de Ray Liotta : Martin Scorsese rend un hommage vibrant à l'acteur

Âgé de 67 ans, Ray Liotta s'est éteint le jeudi 26 mai. L'acteur était actuellement en tournage en République Dominicaine pour le film Dangerous Waters de John Barr, et est décédé dans son sommeil. Ray Liotta était surtout célèbre pour ses rôles de gangsters dans de nombreux films des années 1990. Cantonné aux seconds rôles, il s'est pourtant rapidement imposé comme un grand du 7ème art.

Ray Liotta a tourné avec les plus grands au cours de sa carrière prolifique. Tandis qu'il débute dans les années 1980, c'est son rôle dans Les Affranchis en 1990 qui le fait connaître auprès du grand public. Il y campe le gangster Henry Hill devant la caméra de Martin Scorsese. Un rôle iconique, qui lance sa carrière de comédien. Par la suite, il a tourné pour les plus grands, comme dans Copland de James Mangold (1997), dans Hannibal de Ridley Scott (2001), dans Revolver de Guy Ritchie (2005), dans Mise à Prix de Joe Carnahan (2006) ou encore plus récemment dans The Place beyond the Pines de Derek Cianfrance (2013). De nombreux artistes du milieu du septième art avec qui Ray Liotta a travaillé, ont réagit à son décès tragique.

L'un des premiers hommages est venu de la comédienne Lorraine Bracco, qui a campé l'épouse de Ray Liotta dans Les Affranchis. Elle a tweeté une photo d'elle avec l'acteur, accompagnée d'une légende touchante et pleine d'émotions :

Je suis complètement bouleversée d'entendre cette terrible nouvelle concernant mon Ray. N'importe où dans le monde des gens viennent me dire que leur film préféré est Les Affranchis. Ensuite, ils demandent toujours quel est mon meilleur souvenir sur ce tournage. Ma réponse a toujours été la même… Ray Liotta.

La co-vedette de Ray Liotta dans Les Affranchis, le grand Robert De Niro, a également lâché un petit mot à destination de son ancien collègue au micro de Variety :

Enfin, évidemment, Martin Scorsese, qui a dirigé Ray Liotta dans ce même Les Affranchis, est lui aussi revenu sur le décès de son ancien poulain au micro de Vanity Fair :

Je suis absolument choqué et dévasté par la mort soudaine et inattendue de Ray Liotta. Il était particulièrement doué, si aventureux, si courageux. Jouer Henry Hill dans Les Affranchis était un défi de taille, car le personnage avait tellement de facettes différentes, tellement de couches compliquées. Ray était dans presque toutes les scènes de ce tournage long et difficile. Il m'a absolument époustouflé et je serai toujours fier du travail que nous avons fait ensemble. Mon cœur va à ses proches, et sa disparition, bien trop tôt, nous fait à tous très mal.