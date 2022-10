Mort de Robbie Coltrane : les hommages poignants des acteurs d'Harry Potter

Figue incontournable de la saga Harry Potter, Robbie Coltrane (Hagrid) est décédé à l'âge de 72 ans. Les fans des films sont éplorés, comme le sont aussi ses partenaires, qui ont souligné le talent et la gentillesse de l'homme. Les trois jeunes acteurs et apprentis sorciers qu'il a pris sous son aile dès "Harry Potter à l'école des sorciers", Emma Watson, Rupert Grint et Daniel Radcliffe ont ainsi chacun tenu à lui rendre hommage.

Robbie Coltrane nous a quittés

Il était un géant. Enfin, un demi-géant si l'on veut être précis sur son rôle dans la saga Harry Potter, celui qui l'a rendu célèbre et adoré tout autour du monde : Rubeus Hagrid. Décédé le 14 octobre 2022 à 72 ans, Robbie Coltrane a définitivement remisé son costume d'Hagrid, figure de Poudlard et fidèle allié d'Harry, Ron et Hermione. À la manière d'Alan Rickman avec Severus Rogues, il a su faire entièrement sien le demi-géant imaginé et écrit par J. K. Rowling, pour en faire un inoubliable personnage de cinéma.

Rubeus Hagrid (Robbie Coltrane) - Harry Potter et l'ordre du Phénix ©Warner Bros.

Son décès, survenu alors que les soucis de santé s'accumulaient, a bouleversé les millions de fans des films Harry Potter, ainsi que les professionnels du cinéma. Ces derniers ont salué un acteur de grand talent, mais aussi un homme d'une infinie sensibilité et d'une profonde gentillesse. Les trois acteurs Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione) et Rupert Grint (Ron Weasley), qui ont débuté le cinéma avec lui et l'ont côtoyé pendant dix ans et huit films, lui ont aussi rendu hommage. Conscients sans doute que, sans Robbie Coltrane, l'aventure Harry Potter n'aurait pas été la même.

Rupert Grint : "Personne d'autre sur cette planète n'aurait pu jouer Hagrid, seulement Robbie."

Sans Hagrid, Harry, Hermione et Ron n'auraient pas pu s'intégrer aussi facilement à Poudlard, et surtout n'auraient pas pu vaincre à plusieurs reprises Voldemort et ses mangemorts. Gardien, professeur, ami et confident, le personnage incarné par Robbie Coltrane emportait la sympathie et le respect de tous. Sur Instagram, Rupert Grint s'est donc dit très touché par sa disparition, se remémorant sa présence unique et sa gentillesse.

J'ai le coeur brisé d'apprendre que Robbie est parti. Je n'oublierai jamais l'odeur des cigares mêlée à la colle de sa barbe - une combinaison magnifique. Personne d'autre sur cette planète n'aurait pu jouer Hagrid, seulement Robbie. Tout comme Hagrid l'est dans les livres et les films, Robbie était chaleureux, sensible et hilarant. Un homme au grand coeur qui s'occupait de nous, même une décennie plus tard. Toutes mes pensées à sa famille. On se voit de l'autre côté Bobser.

Emma Watson a elle posté en story sur Instagram un message à l'accent personnel.

Robbie était comme l'oncle le plus marrant qu'on peut avoir, mai surtout, il était profondément attentif et sensible avec moi, en tant qu'enfant puis adulte. Son talent était tellement immense qu'il était logique qu'il joue un géant - il pouvait remplir n'importe quel espace avec son talent. Robbie, si jamais je parviens à être aussi gentil que tu l'as été avec moi, sur un tournage, je te promets que je le serai en ton nom et ta mémoire. Sache combien que je t'adore et je t'admire. Ta gentillesse, tes surnoms, ta chaleur, tes rires et tes câlins me manquent déjà. Tu as fait de nous une famille. Il n'y a jamais eu de meilleur Hagrid. Tu as fait de mon rôle d'Hermione une joie.

Daniel Radcliffe se dit "incroyablement chanceux"

Ce n'est pas sur les réseaux sociaux mais via un communiqué transmis à Deadline que l'acteur Daniel Radcliffe, titulaire du rôle d'Harry Potter, a lui aussi rendu un hommage émouvant à Robbie Coltrane. Des trois jeunes acteurs qui forment le trio d'apprentis sorciers, c'est évidemment Daniel Radcliffe qui a eu le plus de scènes partagées avec Robbie Coltrane.

Robbie était une des personnes les plus drôles que j'ai rencontrées, qui nous faisait rire constamment sur les tournages. J'ai des souvenirs géniaux de lui qui nous remontait le moral sur Le Prisonnier d'Azkaban, quand on se réfugiait dans sa hutte pour s'abriter pendant des heures de la pluie battante, il nous racontait des histoires et des blagues. Je me sens incroyablement chanceux d'avoir pu le rencontrer et travailler avec lui, je suis très attristé par son décès. C'était un acteur incroyable et un homme adorable.

Quant à Tom Felton, interprète du détestable Drago Malefoy, il a lui aussi eu des mots touchants pour Robbie Coltrane, en légende d'une photo où il apparaît aux côtés de l'acteur, de Rupert Grint et d'Emma Watson.