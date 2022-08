Mort d'Olivia Newton-John : l'hommage poignant de John Travolta à sa partenaire de "Grease"

Olivia Newton-John et John Travolta sont restés des amis proches après leur rencontre sur la comédie musicale culte "Grease". Sur Instagram, le comédien a rendu un hommage particulièrement touchant à sa partenaire, décédée le lundi 8 août à l'âge de 73 ans.

Olivia Newton-John est décédée

Ce lundi 8 août 2022, la comédienne Olivia Newton-John s'est éteinte à l'âge de 73 ans. Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, son mari John Easterling a déclaré que l'actrice est "décédée paisiblement dans son ranch en Californie du Sud (...), entourée par sa famille et ses amis". Depuis plus de 30 ans, Olivia Newton-John se battait contre un cancer du sein.

Au début des années 70, elle se fait connaître avec les titres If Not For You, Let Me Be There et Have You Never Been Mellow. Elle sortira plus de 40 albums tout au long de sa carrière. Après s'être inclinée face à Abba à l'Eurovision en 1974 où elle représente la Grande-Bretagne, la chanteuse tente sa chance aux États-Unis.

Grease ©Paramount Pictures

Elle décroche le rôle de Sandy dans Grease, comédie musicale culte sortie en 1978, dans laquelle elle forme un tandem inoubliable avec John Travolta. Après une brève idylle au cours d'un été en Australie, leurs personnages se retrouvent par hasard au lycée Rydell. Danny Zuko, leader des T-Birds, se montre alors bien plus rebelle que pendant leurs vacances. Pour s'intégrer, Sandy intègre quant à elle la bande des Pink Ladies.

John Travolta lui rend hommage

Après le succès de Grease, Olivia Newton-John et John Travolta restent amis et se retrouvent à de nombreux événements, notamment pour collecter des fonds pour le centre de recherche contre le cancer au nom de l'interprète de Sandy. Cinq ans après leur rencontre sur ce film, ils tournent à nouveau ensemble dans l'oubliable comédie fantastico-romantique Second Chance.

Sur Instagram, l'acteur de Pulp Fiction a fait part de son émotion après l'annonce du décès d'Olivia Newton-John. En légende d'un cliché de la chanteuse et comédienne, John Travolta a écrit :