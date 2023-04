Mort du chanteur et comédien Harry Belafonte à 96 ans

Le chanteur et comédien Harry Belafonte a succombé à une insuffisance cardiaque à l'âge de 96 ans, ce mardi 25 avril 2023. Au cinéma, ce fervent militant des droits civiques est connu pour ses rôles dans "Le Coup de l'escalier", "Une île au soleil" ou encore "Bobby".

Le chanteur et acteur Harry Belafonte est décédé

"Roi du calypso" et artiste engagé, Harry Belafonte est décédé ce mardi 25 avril 2023 à l'âge de 96 ans, comme l'a révélé son agente à l'AFP. Célèbre pour le titre Day-O (The Banana Boat Song), que les spectateurs entendent dans Beetlejuice, mais aussi pour les morceaux Jump in the Line, Matilda, Island in the Sun ou encore Try to Remember, le chanteur a succombé à "une insuffisance cardiaque à son domicile de New York", alors qu'il était aux côtés de sa compagne Pamela.

Né à Harlem le 1er mars 1927, Harry Belafonte grandit en partie en Jamaïque, où il découvre le calypso. Un style musical qui le rend célèbre. En 1956, son album intitulé Calypso est le premier de l'histoire à s'écouler à plus d'un million d'exemplaires. Il mène également une carrière de comédien. Il monte plusieurs pièces de théâtre avec son ami Sidney Poitier et fait ses débuts au cinéma en 1953 dans Bright Road de Gerald Mayer.

Harry Belafonte tourne ensuite sous la direction d'Otto Preminger (Carmen Jones), de Robert Rossen (Une île au soleil), de Robert Wise (Le Coup de l'escalier) mais aussi de Sidney Poitier, avec lequel il partage l'affiche du western Buck et son complice. En 2006, il donne la réplique à Anthony Hopkins dans le drame Bobby d'Emilio Estevez, avant de tenir son ultime rôle en 2018 dans BlacKkKlansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan de Spike Lee.

Un fervent militant des droits civiques

À l'instar de Sidney Poitier, Harry Belafonte milite pour les droits civiques. Il combat également l'apartheid en Afrique du Sud et s'oppose à George W. Bush et à la guerre en Irak en 2006. En 1964, alors qu'il transporte de l'argent avec la star de Dans la chaleur de la nuit pour le Freedom Summer, projet important du mouvement des droits civiques, ils se retrouvent à devoir échapper à des membres armés du Ku Klux Klan. Proche de Martin Luther King, il parvient à le faire sortir de prison en 1963 en réunissant la somme de 50 000 dollars. Lors d'une interview accordée au Guardian en 2007, il déclare (via Franceinfo) :

J'aurais pu gagner 2 ou 3 milliards et finir avec une quelconque addiction cruelle, mais j'ai choisi d'être un combattant des droits civiques à la place.

Johnny Ingram (Harry Belafonte) - Le Coup de l'escalier ©Rimini Éditions

Après son élection en 1960, John Fitzgerald Kennedy nomme Harry Belafonte attaché culturel des Peace Corps, agence indépendante du gouvernement américain chargée de veiller à la paix et l'amitié dans le monde. En 1987, le comédien et chanteur devient ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. En 2014, il reçoit un Oscar d'honneur pour avoir "choisi des projets mettant en lumière le racisme et les inégalités dès le début de sa carrière", à l'image du film noir Le Coup de l'escalier.